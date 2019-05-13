За тиждень піротехніки ООС розмінували понад 60 га території Донбасу

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Також особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у містах Мар’їнка та Красногорівка, за цей тиждень відновлено 10 будинків

За тиждень спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил обстежили та розмінували 64 гектари території Донбасу, знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети. Про це у понеділок, 13 травня, повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

«Упродовж тижня сили та засоби підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Також особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у містах Мар’їнка та Красногорівка. За цей тиждень відновлено 10 будинків.

У пунктах допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, рятувальники надали медичну та психологічну допомогу 507 особам.