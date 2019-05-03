Парубій підписав зміни до «протимінного» закону



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Верховна Рада ухвалила Закон «Про протимінну діяльність в Україні» 6 грудня 2018 року

Закон допоможе за сприяння союзників з країн НАТО ефективніше вести розміновування у зоні ООС - спікер ВР

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Закон «Про внесення змін до закону України «Про протимінну діяльність в Україні» щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності».

Про це спікер парламенту повідомив у Twitter.

«Сьогодні підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про протимінну діяльність в Україні» щодо удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності». Цей закон допоможе нам за сприяння наших союзників з країн НАТО ефективніше вести розміновування у зоні ООС», - написав Парубій.

Як повідомлялося, закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він регулює питання фінансування заходів протимінної діяльності, шляхом запровадження норм, які дозволяють операторам протимінної діяльності здійснювати залучення фінансових ресурсів безпосередньо від донорів.

Ухвалення закону створює умови для прискорення початку процесу розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій в умовах обмеженості бюджетного фінансування в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про протимінну діяльність в Україні» 6 грудня 2018 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон 22 січня 2019 року. Текст документа було оприлюднено в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України» 24 січня 2019 року, а наступного дня він набув чинності.