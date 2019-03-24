На Вінниччині погіршилась ситуація захворюваності на грип та ГРВІ



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Найбільше випадків зареєстровано у Вінниці та Бершадському і Жмеринському районах

Впродовж 12-го тижня 2019 року за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 7523 особи, серед захворілих 4784 (63,6%) дитини.

Про це інформує прес-служба Державної установи «Вінницькій обласний лабораторний центр МОЗ України», повідомляє «Главком».

«Рівень захворюваності на дані інфекції в порівнянні з минулим тижнем зріс на 4,7% і склав 479,6 випадків на 100 тис. нас., при епідемічному порозі 744,6 випадків на 100 тис. населення. Захворюваність була на 35,6 % нижчою епідемічного порогового рівня. За тиждень госпіталізовано 260 осіб в т. ч. 231 дитина. Летальних випадків не зареєстровано», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найбільші рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Вінниці, Бершадському та Жмеринському районах.

З початку епідемічного сезону 2018-2019 років вірусологічною лабораторією ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» методом ПЛР досліджено 99 зразків матеріалу, у 56 випадках було виділено вірус грипу типу А в т.ч. 36 грипу А H3N2.

Продовжувалась проводитись специфічна профілактика грипу. З початку епідемічного сезону щеплено 8459 осіб, в т.ч. 1831 дитина.