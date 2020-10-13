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    За три місяці українські банки закрили 250 відділень

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    <span>Ощадбанк найактивніше закриває відділення</span> - За три місяці українські банки закрили 250 відділень
    Ощадбанк найактивніше закриває відділення

    Ощадбанк ліквідував 166 відділень і став лідером за цим показником серед усіх фінустанов

    Українські банки в липні-вересні 2020 року закрили 251 структурний підрозділ, скоротивши регіональну мережу до 1 жовтня до 7 329 відділень. Про це йдеться в даних Національного банку.

    Найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний Ощадбанк - 166, скоротивши їхню загальну кількість до 1 931. За той же період націоналізований ПриватБанк закрив 83 відділення, скоротивши їхню загальну кількість до 1 750, Таскомбанк – 11 (до 87), Кредобанк – п'ять (до 83).

    У той же час за підсумками липня-вересня цього року державний Укргазбанк відкрив 21 підрозділ, розширивши свою регіональну мережу до 269 філій, ще п'ять відділень відкрив А-Банк (до 235) і по три – Мегабанк (до 153) і Айбокс Банк (до 42).

    Станом на 1 жовтня Ощадбанк залишається лідером за кількістю відділень – 1 931, друге місце займає ПриватБанк – 1 750, третє – Райффайзен банк Аваль – 456, четверте – УкрСиббанк – 278, п'яте – Укргазбанк – 269.

    Нагадаємо, що Нацбанк посилив санкції за порушення фінмоніторингу.

    Ощадбанк санкції банки Приватбанк
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