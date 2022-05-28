Мешканець Херсонщини вкрав «Урал» в окупантів і передав його ЗСУ

Чоловік поцупив «Урал», коли окупанти залишили його без нагляду

На початку війни житель Херсонщини Андрій Грушко попросився воювати у лавах Збройних сил України, але через вік йому відмовили. Його населений пункт окупували російські військові, і тоді він вирішив вкрасти армійський автомобіль. Про це повідомляє Угруповання військ «Південь» на сторінці у Facebook.

Чоловік зізнається, що «полював» за здобиччю протягом кількох днів.

«Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за «Уралом", і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав», – сказав чоловік.

Мешканець Херсонщини сором'язливо додає, що героєм себе не вважає. Він, каже чоловік, просто намагався робити щось хороше та накапостити російським загарбникам.

До слова, у перші дні війни жителі селища Димер вкрали російський бензовоз. Після звільнення, його передали ЗСУ.

Нагадаємо, у РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною з «ДНР», яку перехопила Служба безпеки України.