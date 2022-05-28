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    Події в Україні

    Мешканець Херсонщини вкрав «Урал» в окупантів і передав його ЗСУ

    Чоловік хотів допомогти ЗСУ і вкрав російський&nbsp;&laquo;Урал&raquo; з-під носа в окупантів - Мешканець Херсонщини вкрав «Урал» в окупантів і передав його ЗСУ
    Чоловік хотів допомогти ЗСУ і вкрав російський «Урал» з-під носа в окупантів
    фото: ОК «Південь»

    Чоловік поцупив «Урал», коли окупанти залишили його без нагляду

    На початку війни житель Херсонщини Андрій Грушко попросився воювати у лавах Збройних сил України, але через вік йому відмовили. Його населений пункт окупували російські військові, і тоді він вирішив вкрасти армійський автомобіль. Про це повідомляє Угруповання військ «Південь» на сторінці у Facebook.

    Чоловік зізнається, що «полював» за здобиччю протягом кількох днів.

    «Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за «Уралом", і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав», – сказав чоловік.

    Мешканець Херсонщини сором'язливо додає, що героєм себе не вважає. Він, каже чоловік, просто намагався робити щось хороше та накапостити російським загарбникам.

    До слова, у перші дні війни жителі селища Димер вкрали російський бензовоз. Після звільнення, його передали ЗСУ.

    Нагадаємо, у РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною з «ДНР», яку перехопила Служба безпеки України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Мешканець Херсонщини вкрав «Урал» в окупантів і передав його ЗСУ