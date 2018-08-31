Захарченко помер від поранення в голову – росЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кафе «Сепар» у Донецьку, в якому підірвали Олександра Захарченка

Ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підірвали в кафе «Сепар» в окупованому Донецьку

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко помер від тяжкого поранення в голову. Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на джерело в «уряді ДНР».

«Вибухом пошкоджено велику площу, дані поранення не сумісні з життям», - заявив співрозмовник журналістів.

У вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої «ДНР». Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». 16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ ДНР». У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у «ДНР», невизнана ЦВК республіки оголосила, що Захарченко отримав перемогу. За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно присвоєно II групу інвалідності за психічним захворюванням. У документі медичного центру зазначається про «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим». 2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченка. Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот». 2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченка. Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».



