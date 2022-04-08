«Захід не готовий до такого шоку». Експерт розповів, як Кремль може використати ядерну зброю

Використання ядерної зброї, на думку експерта Михайла Самуся, не є серйозною проблемою для Володимира Путіна

Гіпотетично ціллю може стати центральна Україна

Росія може використати під час повномасштабного вторгнення до України ядерну зброю. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, «застосування ядерної зброї взагалі не викликає ніяких проблем у Путіна», бо радянська військова доктрина завжди вважала використання ядерного озброєння нормальним інструментом у деякі моменти війни – зокрема, під час проведення стратегічних операцій.

Щодо формату використання цієї зброї, Самусь упевнений, що це буде зроблено за допомогою ракет, «Калібра» чи «Іскандера». Це потрібно для того, аби убезпечити себе самих: «Удар буде нанесений по регіону, максимально віддаленому від Росії із розою вітрів десь на Західну Європу».

На думку Михайла Самуся, внаслідок ядерного удару російської армії може постраждати центральна Україна – саме туди, імовірно, буде спрямована ракета із ядерною боєголовкою. Для цього російські пропагандисти вигадають якусь легенду про те, що нібито саме тут розташована якась «якась міфічна інфраструктура для створення ядерної зброї чи щось з нею пов’язане».

Після ядерного удару Росія, теоретизує експерт, буде вимагати від Заходу змусити Україну підписати капітуляцію – інакше Кремль продовжить бити ядерним ракетами.

«Звісно, що для Заходу це буде просто шок, вони до цього взагалі не готові», – зазначив Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Японія вважає, що перспектива застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною.

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Він вважає, що навіть якщо керівник Кремля Путін зважиться натиснути «червону кнопку», його наказ можуть не виконати.

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