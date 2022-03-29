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    Речник Путіна повідомив, коли РФ застосує ядерну зброю

    Росія погрожує застосувати ядерну зброю - Речник Путіна повідомив, коли РФ застосує ядерну зброю
    Росія погрожує застосувати ядерну зброю

    Пєсков нагадав, що вказано в російській концепції безпеки

    Керівництво країни-агресорки не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, це станеться тільки в разі загрози існуванню РФ. Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американській телекомпанії PBS, повідомляє Reuters.

    Речник Путіна заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

    «У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни», - підкреслив Пєсков.

    Як повідомлялося, колишній президент РФ і нинішній заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв перерахував, у яких випадках Росія зможе застосувати ядерну зброю.

    Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

    Японія вважає, що перспектива застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною.

    Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Він вважає, що навіть якщо керівник Кремля Путін зважиться натиснути «червону кнопку», його наказ можуть не виконати.

    Читайте також: Путін та ядерна зброя. Що робити цивілізованому світу?
    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Речник Путіна повідомив, коли РФ застосує ядерну зброю