Речник Путіна повідомив, коли РФ застосує ядерну зброю

Пєсков нагадав, що вказано в російській концепції безпеки

Керівництво країни-агресорки не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, це станеться тільки в разі загрози існуванню РФ. Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американській телекомпанії PBS, повідомляє Reuters.

Речник Путіна заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

«У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни», - підкреслив Пєсков.

Як повідомлялося, колишній президент РФ і нинішній заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв перерахував, у яких випадках Росія зможе застосувати ядерну зброю.

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Японія вважає, що перспектива застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною.

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї через військові невдачі в Україні. Він вважає, що навіть якщо керівник Кремля Путін зважиться натиснути «червону кнопку», його наказ можуть не виконати.