Кива хоче стати кандидатом наук: нардеп готується до захисту дисертації

Депутат досліджує вплив громадянського суспільства на правоохоронців

Народний депутат Ілля Кива скоро може стати кандидатом наук з державного управління, якщо захистить дисертацію про вплив громадянського суспільства на регулювання правоохоронної діяльності в Євросоюзі і Україні.

Повідомлення про це опубліковане на сайті Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, дисертація, підготовлена Кивою, називається «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Науковим керівником депутата від «Опозиційною платформи – За життя» значиться доктор наук із державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління» Володимир Гурковський.

При захисті дисертації Киві опонентами будуть доктор і кандидат наук із держуправління.

Згідно з довідкою «Чесно», у депутата дві вищі освіти – він закінчив юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «право». Кива також навчався на педагога-психолога.

До слова, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.