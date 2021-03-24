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    Кива хоче стати кандидатом наук: нардеп готується до захисту дисертації

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    Ілля Кива може стати кандидатом наук - Кива хоче стати кандидатом наук: нардеп готується до захисту дисертації
    Ілля Кива може стати кандидатом наук

    Депутат досліджує вплив громадянського суспільства на правоохоронців

    Народний депутат Ілля Кива скоро може стати кандидатом наук з державного управління, якщо захистить дисертацію про вплив громадянського суспільства на регулювання правоохоронної діяльності в Євросоюзі і Україні.

    Повідомлення про це опубліковане на сайті Міністерства освіти і науки.

    Згідно з повідомленням, дисертація, підготовлена Кивою, називається «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

    Науковим керівником депутата від «Опозиційною платформи – За життя» значиться доктор наук із державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління» Володимир Гурковський.

    При захисті дисертації Киві опонентами будуть доктор і кандидат наук із держуправління.

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    Згідно з довідкою «Чесно», у депутата дві вищі освіти – він закінчив юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «право». Кива також навчався на педагога-психолога.

    До слова, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.

    Теги: Міністерство освіти і науки депутат освіта Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива університет
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