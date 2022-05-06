Захоплення влади Януковичем: суд дозволив слідство щодо ексзаступника міністра

Печерський районний суд Києва, який розглядає справу про захоплення Віктором Януковичем державної влади у 2010 році, дозволив заочне розслідування відносно одного з колишніх заступників міністра юстиції. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

В цій кримінальній справі розслідуються обставини того, що у вересні-жовтні 2010 року Янукович незаконно розширив свої повноваження в результаті повернення Конституції України в редакції 1996 року.

За даними слідства, колишній заступник міністра юстиції, ім'я якого не називається, організував публікацію 1 жовтня 2010 року в «Офіційному віснику України» рішення Конституційного суду від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 і тексту Конституції в редакції 1996 року.

«Рішення суду дає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного в його відсутність (in absentia). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у червні минулого року Шевченківський суд Києва дозволив провести спецрозслідування щодо Януковича у справі про захоплення влади. Таке рішення дозволило правоохоронцям провести досудове розслідування без присутності самого підозрюваного.

У травні 2020 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Януковичу у виді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади. Віктор Янукович втік до Росії у 2014 році, де перебуває дотепер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Окружний адміністративний суд ухвалив два рішення, пов'язані з можливим поновленням експрезидента України Віктора Януковича.

Відомо, що у березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив у силі вирок про заочний арешт президента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.