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    Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр»

    Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр»

    Кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного прав

    Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по мирним містам і селам України. Про це повідомили в Міноборони.

    «Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу», – йдеться в повідомленні.

    Із початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових. Також ліквідовано та виведено з ладу 1165 бойових броньованих машин ворога, 558 автомобільної техніки, 353 танка, 125 артилерійських систем, 83 гелікоптера, 57 літаків.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Керівник розвідки США Вільям Бьорнс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні у Путіна немає.

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    Теги: розслідування
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    Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр»