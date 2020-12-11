У стартовий день чемпіонату світу побитий рекорд України зі стрибків з трампліна (відео)

Віталій Калиниченко побив досягнення, яке трималося 11 років

У стартовий день чемпіонату з польотів на лижах з трампліна стрибун з Івано-Франківщини Віталій Калиниченко побив рекорд України.

Змагання в словенській Планіці стартували вчора, 10 грудня, кваліфікацією до особистого турніру. У ній брали участь два представники України — Віталій Калиниченко і Євген Марусяк. Марусяк у кваліфікації посів останнє місце і до фіналу не пробився.

А ось Калиниченко показав 38-й результат і пробився в основні змагання. Віталій полетів на 195,5 метра, що є новим національним рекордом України. Попередній рекорд (189,5 м) був встановлений Володимиром Бощуком у березні 2009 року на етапі Кубка світу на цьому ж трампліні «Летальніца» в Планіці.

Основні змагання складатимуться з чотирьох спроб протягом двох днів – 11 і 12 грудня. Початок боротьби за особисті медалі — в п’ятницю, 11 грудня о 17:00 за київським часом.

Додамо, що 27-річний Калиниченко родом з Верховини. Він – вихованець Ворохтянської дитячо-юнацької спортивної школи.