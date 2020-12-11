  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У стартовий день чемпіонату світу побитий рекорд України зі стрибків з трампліна (відео)

    • Розсилка
    Віталій Калиниченко вписав своє ім'я в історію - У стартовий день чемпіонату світу побитий рекорд України зі стрибків з трампліна (відео)
    Віталій Калиниченко вписав своє ім'я в історію
    Світлина - Федерація лижного спорту України

    Віталій Калиниченко побив досягнення, яке трималося 11 років

    У стартовий день чемпіонату з польотів на лижах з трампліна стрибун з Івано-Франківщини Віталій Калиниченко побив рекорд України.

    Змагання в словенській Планіці стартували вчора, 10 грудня, кваліфікацією до особистого турніру. У ній брали участь два представники України — Віталій Калиниченко і Євген Марусяк. Марусяк у кваліфікації посів останнє місце і до фіналу не пробився.

    А ось Калиниченко показав 38-й результат і пробився в основні змагання. Віталій полетів на 195,5 метра, що є новим національним рекордом України. Попередній рекорд (189,5 м) був встановлений Володимиром Бощуком у березні 2009 року на етапі Кубка світу на цьому ж трампліні «Летальніца» в Планіці.

    Основні змагання складатимуться з чотирьох спроб протягом двох днів – 11 і 12 грудня. Початок боротьби за особисті медалі — в п’ятницю, 11 грудня о 17:00 за київським часом.

    Додамо, що 27-річний Калиниченко родом з Верховини. Він – вихованець Ворохтянської дитячо-юнацької спортивної школи.

     Читайте також: Сноубордист Михайло Харук: «Від удару розсік коліно, рану зашивали. Тоді не повірив би, що стану чемпіоном світу»
    Теги: спорт рекорд Віталій Калиниченко Євген Марусяк стрибки з трампліна Володимир Бощук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies