Головна Новини
search button user button menu button

Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу
фото ілюстративне

Із початку повномасштабної війни армія ворога втратила 128420 солдатів

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни армія ворога втратила 128420 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків – 3209 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин – 6382 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 2207 (+10) од.,
  • РСЗВ – 458 (+4) од.,
  • засоби ППО – 221 (+0) од.,
  • літаків - 293 (+0) од.,
  • вертольотів – 284 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
  • крилаті ракети – 796 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.,
  • спеціальна техніка – 200 (+0).
Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу фото 1

Нагадаємо, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: втрати Генштаб армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина військовослужбовців втратить додаткову грошову винагороду
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
Сьогодні, 07:55
Російська армія зазнає численних втрат
Залишилися одні «зеки». Окупант злиться через втрати особового складу (перехоплення)
29 сiчня, 19:29
Необліковані втрати війни: скільки українців отруїлися чадним газом
Необліковані втрати війни: скільки українців отруїлися чадним газом
27 сiчня, 05:34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
33K
У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
8219
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
6673
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США

Новини

Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ
Сьогодні, 09:40
Ексгенсек НАТО розповів, коли чекати нового наступу Росії
Сьогодні, 09:21
Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян
Сьогодні, 09:08
Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений
Сьогодні, 08:55
ДБР проводить обшуки у столичній податковій
Сьогодні, 08:40
Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Сьогодні, 08:30

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту