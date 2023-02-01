Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Із початку повномасштабної війни армія ворога втратила 128420 солдатів
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни армія ворога втратила 128420 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків – 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем – 2207 (+10) од.,
- РСЗВ – 458 (+4) од.,
- засоби ППО – 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів – 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
- крилаті ракети – 796 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.,
- спеціальна техніка – 200 (+0).
Нагадаємо, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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