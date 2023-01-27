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Необліковані втрати війни: вже 800 українців цієї зими отруїлися чадним газом

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Необліковані втрати війни: вже 800 українців цієї зими отруїлися чадним газом
фото з відкритих джерел

ДСНС пов’язує ці жертви з неправильним використанням альтернативних засобів обігріву та освітлення

За два останні місяці в Україні зафіксовано понад 800 випадків отруєнь чадним газом. Таку інформацію повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), розповсюджуючи пам’ятку про правильне користування генераторами.

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В свою чергу, медики нагадують основні симптоми отруєння чадним газом, яку через схожість на звичайне нездужання легко можна не ідентифікувати своєчасно. Серед них:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість;
  • відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • свідомості.

Головним принципом долікарської медичної допомоги (лише за умов, що немає жодної можливості отримати кваліфіковану допомогу) при отруєнні чадним газом є негайне усунення джерела надходження чадного газу. В жодному  разі не можна запалювати світло або вогонь, тому що це може спровокувати вибух. У приміщенні необхідно відкрити вікна для свіжого повітря.

Постраждалого необхідно якнайшвидше винести або вивести на повітря та викликати «швидку».

Слід негайно звернутися по кваліфіковану допомогу до медичного закладу. Якщо допомогу не надано своєчасно, то хворий може загинути.

Теги: ДСНС здоров'я

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