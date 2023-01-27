Необліковані втрати війни: вже 800 українців цієї зими отруїлися чадним газом

ДСНС пов’язує ці жертви з неправильним використанням альтернативних засобів обігріву та освітлення

За два останні місяці в Україні зафіксовано понад 800 випадків отруєнь чадним газом. Таку інформацію повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), розповсюджуючи пам’ятку про правильне користування генераторами.

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В свою чергу, медики нагадують основні симптоми отруєння чадним газом, яку через схожість на звичайне нездужання легко можна не ідентифікувати своєчасно. Серед них:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість;

відчуття втоми;

запаморочення;

свідомості.

Головним принципом долікарської медичної допомоги (лише за умов, що немає жодної можливості отримати кваліфіковану допомогу) при отруєнні чадним газом є негайне усунення джерела надходження чадного газу. В жодному разі не можна запалювати світло або вогонь, тому що це може спровокувати вибух. У приміщенні необхідно відкрити вікна для свіжого повітря.

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Постраждалого необхідно якнайшвидше винести або вивести на повітря та викликати «швидку».

Слід негайно звернутися по кваліфіковану допомогу до медичного закладу. Якщо допомогу не надано своєчасно, то хворий може загинути.