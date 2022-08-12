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Дніпропетровщина: ворог випустив 40 реактивних снарядів по Марганцю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дніпропетровщина: ворог випустив 40 реактивних снарядів по Марганцю
По Нікополю було близько 10 пострілів зі ствольної артилерії
Микола Лукашук/Telegram

Внаслідок обстрілів у Марганці постраждало троє людей 

Російські загарбники знову обстріляли. Вночі окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалі. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«По Марганцю, що на Нікопольщині, били з «Градів» і випустили 40 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, з них одна дитина», – йдеться в повідомленні.

В місті частково зруйновано п’ятиповерхівку, пошкоджено чотири багатоповерхівки, два приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, декілька гаражів.

По Нікополю було близько 10 пострілів зі ствольної артилерії. Зачепило чотири приватні будинки і легкову автівку. Попередньо – ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади і Велику Костромку. Вдарили з «Ураганів». В селі пошкоджено три житлові будинки і літню кухню. На щастя, без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів». У Нікополі загинули двоє людей, сім поранені, серед поранених 13-річна дівчинка.

До слова, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

 

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина війна в Україні

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