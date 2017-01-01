Закон про освіту: Кулеба сказав, чим не влаштовують Росію «венеціанські висновки»

Венеціанська комісія ухвалила збалансований висновок, зазначив Кулеба

Висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту не влаштовує Росію, зокрема це стосується невключення вимоги законодавчого врегулювання про навчання російською мовою до загального списку рекомендацій. Про це постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба сказав в коментарі Укрінформу. «Венеціанська комісія ухвалила



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Венеціанська комісія ухвалила збалансований висновок, зазначив Кулеба

Висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту не влаштовує Росію, зокрема це стосується невключення вимоги законодавчого врегулювання про навчання російською мовою до загального списку рекомендацій.

Про це постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба сказав в коментарі Укрінформу.

«Венеціанська комісія ухвалила збалансований висновок. Загалом він відповідає інтересам України», – зазначив дипломат.

Кулеба також підкреслив, що Венеціанська комісія врахувала позицію України щодо того, що «стаття 7 закону про освіту є рамковою і деталі її імплементації мають бути визначені у законі про середню освіту та в інших нормативних актах».

На його переконання, цей висновок «посилює переговорну позицію України у діалозі з нашими західними сусідами».

Очільник українського постпредства при РЄ наголосив, що Росія позицією Венеціанської комісії не задоволена.

«Комісія не оминула увагою і питання російської мови. На її думку, навчання російською має бути врегульоване законодавчо. Водночас Комісія утрималася від включення цієї вимоги до загального списку своїх рекомендацій. За нашою інформацією, Росія не задоволена цією позицією Комісії», – вказав Кулеба.