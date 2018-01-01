Закон про реінтеграцію Донбасу відправили на підпис президенту

Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу та передав документ на підпис президенту України Петру Порошенку. Згідно з інформацією в картці законопроекту на сайті Верховної Ради, закон підписано Парубієм та передано на підпис президенту 8 лютого. [READ_MORE] Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила



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Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу та передав документ на підпис президенту України Петру Порошенку. Згідно з інформацією в картці законопроекту на сайті Верховної Ради, закон підписано Парубієм та передано на підпис президенту 8 лютого.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про ухвалення в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

6 лютого парламент відхилив цей проект.

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