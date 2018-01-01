Закон про реінтеграцію Донбасу відправили на підпис президенту
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Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про реінтеграцію Донбасу та передав документ на підпис президенту України Петру Порошенку. Згідно з інформацією в картці законопроекту на сайті Верховної Ради, закон підписано Парубієм та передано на підпис президенту 8 лютого.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.
Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.
МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.
19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про ухвалення в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.
6 лютого парламент відхилив цей проект.
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