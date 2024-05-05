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Петро Олещук Політолог

Свобода слова в Україні. Чи дійсно покращилась ситуація

glavcom.ua
Інформаційний простір змінюється, еволюціонує. Не треба хапатися за минуле, треба думати, як воно буде завтра
фото: Depositphotos

Чи було в олігархічних ЗМІ місце для «свободи слова»?

Цікавий момент – це покращення місця України у рейтингу «свободи слова».

Україна, яка піднялась за рік на 18 позицій в Індексі свободи слова від «Репортерів без кордонів» (RSF), покращила свій показник у політичній площині та коефіцієнт безпеки.

Україну, оцінка якої покращилася на 3,81 бала, попри повномасштабну війну, RFS назвала «несподіванкою рейтингу».

Зрозуміло, що це все викликає у різних людей різну реакцію. Хтось мабуть одразу згадає «телемарафон», але, чесно кажучи, мене незмінно дивують претензії тих, хто цей самий «марафон» критикує.

Що у нас було до нього? А до нього було тотальне домінування олігархічних ЗМІ, на чому тримався політичний лад десятиліттями. Низка олігархів контролювали власні медіа-імперії, через який навʼязували власний порядок денний. Іноді «конфліктували», іноді – обʼєднувалися, щоб просунути потрібного кандидата на посаду президента.

Чи було в олігархічних ЗМІ місце для «свободи слова»? Лише у випадку, якщо це слово відповідало інтересам олігархів. Спеціально-навчені медіа-менеджери підбирали ці слова так, вби вони працювали на реалізацію потрібних задач. Наприклад, сіяння чвар, зневіри та антиукраїнських настроїв, на чому спеціалізувалися ЗМІ з «медведчуківського пулу».

Нічого доброго в олігархічних медіа-холдингах для суспільства немає. Дуже важливо, щоб вони не повернулися у реалії України після завершення війни. Звісно, тут свою роль відіграватиме і той факт, що самі інформаційні потоки у світі змінилися, і тепер телевізор не має монополії над інформаційним простором.

Ну і те, що без них інформаційний простір точно має оздоровлюватися природнім шляхом – це те ж факт. До речі, війна «реєстрових ЗМІ» та телеграм-каналів тут теж може допомогти. Я з незмінним інтересом читаю як «ЗМІ», які урочисто відправляють Данілова послом до неіснуючого посольства України у Буркіна-Фасо, або тупо передруковують прес-релізи російського «мінвбивства» обвинувачують телеграм-канали у «поширенні фейків».

Для початку ЗМІ мають задуматися. А що є у телеграм-каналах, чого немає у них? Відповідь на це непросте питання явно спростить відповіді і на інші непрості запитання.

Інформаційний простір змінюється, еволюціонує. Не треба хапатися за минуле, треба думати, як воно буде завтра.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт війна Україна переговори національний телемарафон

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