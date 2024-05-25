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Мобілізація засуджених: Малюська назвав кількість потенційних новобранців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація засуджених: Малюська назвав кількість потенційних новобранців
Судова влада розглядає більшість із 4300 заяв від ув'язнених, поданих на цей момент
фото з відкритих джерел

Засуджені братимуть участь у бойових діях, а натомість отримають можливість умовно-дострокового звільнення

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вже звільнила 350 ув’язнених згідно із законом про мобілізацію засуджених. Загалом судова влада розглядає ще 4300 заявок від засуджених. Про це Малюська розповів у коментарі New York Times.

За його словами, засуджені братимуть участь у бойових діях, а натомість отримають можливість умовно-дострокового звільнення. Як розповів очільник Мін’юсту, судова влада розглядає більшість із 4300 заяв від ув'язнених, поданих на цей момент.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

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Теги: засуджені Україна влада Денис Малюська звільнення Міноборони українці фронт

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