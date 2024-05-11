У Херсонській області 11-річний хлопчик підірвався на російській міні

Наразі дитина перебуває в операційній

11 травня у Музиківці Херсонської області на російській міні підірвався 11-річний хлопчик. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами чиновника, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.

Прокудін зазначив, що наразі дитина перебуває в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У селі Бобровий Кут Херсонської області на ворожій міні підірвався рибалка. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За інформацією місцевої влади, 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували.

Раніше в Миколаївській області легковий автомобіль з двома чоловіками, які їхали по дрова, підірвався на міні.

До слова, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.