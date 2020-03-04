Законопроєкт про всеукраїнський референдум винесли на громадське обговорення



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Громадське обговорення триватиме до 18 березня включно

Проєкт Закону «Про всеукраїнський референдум» винесли на громадське обговорення з метою врахування думки представників громадськості.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками робочої групи було схвалено перший законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії - проєкт Закону України «Про всеукраїнський референдум».

«З метою врахування думки представників громадськості цей законопроєкт оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення», — йдеться у повідомленні.

Громадське обговорення триватиме до 18 березня включно. З текстом законопроєкту можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, партія «Слуга народу» готує п'ять законопроєктів, що передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум», який планують винести на громадське обговорення.