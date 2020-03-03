Законопроєкт про референдум з’явиться на сайті Ради 4 березня



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28 лютого робоча група парламенту з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум»

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум буде оприлюднений на сайті Верховної Ради в середу, 4 березня. Про це повідомляє Укрінформ.

«Законопроєкт про народовладдя, про всеукраїнський референдум завтра буде оприлюдений для обговорення на сайті Верховної Ради України», - заявив Стефанчук.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» готує п'ять законопроєктів, що передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум», який планують винести на громадське обговорення.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.