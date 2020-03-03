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    Суспільство

    Законопроєкт про референдум з’явиться на сайті Ради 4 березня

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    Законопроєкт про референдум з’явиться на сайті Ради 4 березня

    28 лютого робоча група парламенту з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум»

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про всеукраїнський референдум буде оприлюднений на сайті Верховної Ради в середу, 4 березня. Про це повідомляє Укрінформ.

    «Законопроєкт про народовладдя, про всеукраїнський референдум завтра буде оприлюдений для обговорення на сайті Верховної Ради України», - заявив Стефанчук.

    Як повідомлялося, партія «Слуга народу» готує п'ять законопроєктів, що передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

    28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум», який планують винести на громадське обговорення.

    Також на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Верховна Рада референдум закон партія Слуга народу Руслан Стефанчук
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