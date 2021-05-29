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    Події в Україні

    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання

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    Правоохоронці виявили велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації - Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання

    Правоохоронці виявили велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації

    Фото пресслужби ДПС України

    Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий

    Прикордонники Сумського загону припинили незаконне переміщення з РФ військового обладнання.

    Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

    Неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону.

    Перевіривши ділянку кордону, прикордонники виявили ознаки порушення режиму державного кордону з території Росії в Україну, а також неподалік знайшли ще сім аналогічних коробок.

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    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання
    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання
    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання
    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання
    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання
    Фото пресслужби ДПС України

    Оглянувши вміст усіх коробок, правоохоронці виявили в них велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації. Про припинене правопорушення прикордонники повідомили співробітників УСБУ в Сумській області.

    Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий. За незаконне перетинання державного кордону України на нього складені адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП.

    Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Теги: прикордонники Росія Суми контрабанда чоловік
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    Прикордонники затримали українця, який переправляв з РФ військове обладнання