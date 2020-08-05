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    Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи

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    На Волині вже працює поліцейська станція, відкрита за гроші громади - Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи
    На Волині вже працює поліцейська станція, відкрита за гроші громади

    Дільничних інспекторів замінять поліцейські громади, які будуть працювати за принципом шерифа

    В Україні планують дільничних поступово замінювати поліцейськими громади, які будуть працювати як шериф. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі Україна 24.

    За його словами, поліцейський громади буде працювати як шериф: постійно перебувати в громаді, співпрацювати з нею і отримувати від неї частину фінансування.

    «Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції», - сказав він.

    Мартиненко додав, що поліцейський громади буде постійно перебувати на території громади та співпрацювати з її жителями. При цьому фінансування буде лягати в тому числі і на громаду.

    Нагадаємо, щось подібне кілька років тому планували запустити в Полтавській області. Планувалося, що дільничного офіцера, якому належить виконувати роль шерифа, буде вибирати територіальна громада, а Нацполіція його навчить і забезпечить спецзасобами. Шерифів планували набирати з ветеранів АТО чи колишніх військових.

    Між іншим, нещодавно у селі Княгининок, що на Волині, відкрили поліцейську станцію, де вже три місяці працює новий шериф. Волинь – серед областей, які першими долучилися до проєкту «Поліцейський офіцер громади», що стартував восени 2019.

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    Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи
    Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи
    Замість дільничних інспекторів в Україні з’являться шерифи

    Шерифом громади став Денис Суринович. Правоохоронець розповів, що в органах внутрішніх справ перебуває із 2012 року. Розпочав службу дільничним інспектором міліції. Пройшов переатестацію, взяв участь у проєкті, навчався у Львові, стажувався у Кіровоградській області і повернувся на Волинь у статусі старшого дільничного офіцера поліції.

    МВС фінансування громада поліція
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