Замість розпалювати конфлікт на Донбасі, РФ має погодитись на миротворців - США

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Миротворці ООН

У США вважають, що миротворча операція покладе край бойовим діям на Донбасі

Сполучені Штати Америки закликали Росію погодитися на миротворчу операцію, яка би враховувала суверенітет України та поклала край бойовим діям на Донбасі.

Відповідну заяву в середу поширило посольство США в Україні.

«Замість того, щоб розпалювати конфлікт, Росія повинна погодитися на миротворчу операцію, що враховуватиме суверенітет України і покладе край бойовим діям», - йдеться в повідомленні дипломатів з нагоди Міжнародного дня миротворців.

Вчора світ відзначав Міжнародний день миротворців. Замість того, щоб розпалювати конфлікт, Росія повинна погодитися на миротворчу операцію, що враховуватиме суверенітет України і покладе край бойовим діям. #Peace4Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 травня 2018 р.

Напередодні глава МЗС України Кавло Клімкін розповів, що змусить РФ змінити позицію щодо миротворців на Донбасі.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує «на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи», коли триває війна на Донбасі.

Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.