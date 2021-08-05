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    Заповіт Марчука, срібло на Олімпіаді, «Нацкорпус» втрапив у халепу. 5 серпня за одну хвилину

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    Євген Марчук&nbsp;помер 5 серпня - Заповіт Марчука, срібло на Олімпіаді, «Нацкорпус» втрапив у халепу. 5 серпня за одну хвилину
    Євген Марчук помер 5 серпня
    Фото з відкритих джерел

    «Главком» зібрав головні новини за 5 серпня

    Ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Євген Марчук помер 5 серпня. Один із найдосвідченіших українських державних діячів в одному з останніх великих інтерв’ю «Главкому» висловив своє бачення врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

    У Чернівецькій області медики виявили 34 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Випадки захворювання зафіксовано у всіх районах області та у Чернівцях. За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта».

    Українська спортсменка Анжеліка Терлюга здобула історичну срібну медаль з карате, так як цей вид спорту був вперше представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо. Каратистка змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

    Українська спортсменка Анжеліка Терлюга
    Українська спортсменка Анжеліка Терлюга

    Офіс генпрокурора розсекретить матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій в районі Іловайська влітку 2014 року.

    Сьогодні у Харкові й області почалися масштабні обшуки та затримання представників «Нацкорпусу» представниками Служби безпеки України.

    Влада Києва заявляє, що теплопостачальні підприємства столиці з об’єктивних причин не здатні працювати в умовах ринку газу. Цілком реальною є перспектива банкрутства більшості підприємств теплокомуненерго та припинення розрахунків за газ під час опалювального сезону.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення.

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    Теги: трагедія прокуратура СБУ спорт Олімпіада Японія Іловайськ Україна Чернівці Ірина Венедіктова коронавірус
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    Заповіт Марчука, срібло на Олімпіаді, «Нацкорпус» втрапив у халепу. 5 серпня за одну хвилину