Зеленський подякував мільярдеру Бренсону за підтримку України

Зеленський подякував мільярдеру Бренсону та світовим бізнесменам за підтримку України

Глава держави відзначив представників світового бізнесу за підтримку нашої держави

Президент Володимир Зеленський подякував британському мільярдеру, засновнику корпорації Virgin Group Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку України. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент наголосив, що така позиція бізнесменів є дуже важливою на тлі загрози з боку Росії. Адже підприємці розуміють напрями розвитку людства.

«Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють головні напрями розвитку людства. Тому їхній заклик об'єднатися і відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, є дуже важливим», – наголосив Зеленський.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2022

Бренсон у статті «Мої думки про Україну та Росію», опублікованій на сайті Virgin Group 27 січня, закликав світових лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

Натомість сьогодні Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.