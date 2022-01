Зеленський подякував мільярдеру Бренсону за підтримку України

Президент Володимир Зеленський подякував британському мільярдеру, засновнику корпорації Virgin Group Річарду Бренсону та представникам світового бізнесу за підтримку України. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент наголосив, що така позиція бізнесменів є дуже важливою на тлі загрози з боку Росії. Адже підприємці розуміють напрями розвитку людства.

«Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють головні напрями розвитку людства. Тому їхній заклик об'єднатися і відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, є дуже важливим», – наголосив Зеленський.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial.