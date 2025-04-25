Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами

У столиці пара загинула, тримаючись за руки, під час російської атаки на Святошинський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24.

Чутливе фото зробила пресслужба ДСНС. На ньому можна помітити чоловіка та жінку, які трималися за руки під час масованого російського удару по Києву. Ворожа атака забрала 12 життів.

Чоловік та жінка трималися за руки під час масованого російського удару по Києву фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.