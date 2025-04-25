Головна Київ Новини
search button user button menu button

Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
Вчорашній обстріл столиці забрав 12 життів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами

У столиці пара загинула, тримаючись за руки, під час російської атаки на Святошинський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24.

Чутливе фото зробила пресслужба ДСНС. На ньому можна помітити чоловіка та жінку, які трималися за руки під час масованого російського удару по Києву. Ворожа атака забрала 12 життів.

Чоловік та жінка трималися за руки під час масованого російського удару по Києву
Чоловік та жінка трималися за руки під час масованого російського удару по Києву
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені
Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів
27 березня, 09:05
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
2 квiтня, 14:02
Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня
Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
3 квiтня, 10:57
Пожежники ліквідували всі пожежі у столиці, спричинені російською атакою
Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)
10 квiтня, 07:36
ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я
ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я
13 квiтня, 08:18
Ткаченко: «Головний інспектор Депзему КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар»
На хабарі викрито головного інспектора земельного департаменту КМДА – Ткаченко
22 квiтня, 19:07
Уночі російські окупанти вдалися до чергової комбінованої атаки по Києву
Атака РФ на Київ: поліція показала відео порятунку людей з-під завалів
Вчора, 15:17
Храпчинський: сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно
Авіаексперт: ворог задіяв цілий дивізіон для удару по Києву
Вчора, 13:56
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби
Вчора, 13:03

Новини

Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Перець чилі за 700 грн. Київський супермаркет здивував цінами
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
42K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
28K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
13K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua