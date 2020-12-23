Разумков розкритикував призначення Вітренка керівником Міненерго в обхід рішення Ради

Спікер Верховної Ради «погано ставиться» до виконувачів обов’язків

Призначення Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він підтвердив, що не голосував за кандидатуру Вітренка і пояснив, чому: «Я вважаю, що ми або в бізнесі, або в політиці. І премія в 170 мільйонів, я думаю, що все таки це не на часі для людини, яка йде працювати на користь державі».

«Щодо його призначення, я, мабуть, буду не до кінця об’єктивним, тому що я представляю Верховну Раду України. Але я, по-перше, погано ставлюся до виконувачів обов’язків, тому що, згідно з Конституцією, Рада призначає тих чи інших міністрів на посаду. По-друге, я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана парламентом, а її в обхід, фактично, Ради призначають в.о. міністра», – сказав Разумков.

Також він зазначив, що з приводу призначення Вітренка т.в.о. міністра консультації з Радою прем’єр-міністр не проводив.

«Я думаю, що це не зовсім коректно. Я зараз без персоналії Вітренка, я кажу в цілому. Навіть якби я голосував за того чи іншого кандидата і він не набрав необхідну кількість голосів, то моя б риторика залишилася саме такою», - додав голова Верховної Ради.

Водночас Разумков нагадав, що парламент ухвалив закон, яким забороняється бути виконувачем обов’язків більш як 30 днів.

Нагадаємо, що 22 грудня у Міністерстві енергетики України відбулося представлення новопризначеного першого заступника та тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, під час якого він окреслив основні пріоритети в роботі галузі.

21 грудня уряд ухвалив рішення призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра. Іншим рішенням Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець, згідно з поданою нею заявою. З 23 листопада до учорашнього дня обов’язки міністра енергетики тимчасово виконував Юрій Бойко.

Раніше Главком повідомляв, що Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго. Він подав декларацію як кандидат на цю посаду.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада провалила його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, причиною недовіри став невиправдано великий розмір винагороди, отриманий Вітренком як бонуси від «Нафтогазу».

Оскільки його не призначили міністром, то уряд мав право призначити його заступником і зробити виконувачем обов’язків глави відомства.

На вихідних Вітренко заявив, що буде висуватись на міністра вдруге, тобто він пішов шляхом Сергія Шкарлета, який керував міністерством освіти пів року у статусі виконувача обов’язків.