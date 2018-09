Засновник Bellingcat спростував заяви РФ про фейкові докази збиття МН17

Незалежний розслідувач зазначив, що конвой, який перевозив «Бук», потрапив не лише на відео, але і був зафіксований із супутника

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс вважає, що заява міноборони РФ про недостовірність деяких даних Міжнародної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи МН17, є недостовірною.

Про це Хіггінс повідомив у своєму Twitter.

Зазначимо, 17 вересня міноборони Росії заявило, що відеодокази міжнародної слідчої групи, на яких зафіксовано перевезення ракети «Бук», є підробкою.

Коментуючи це, Хіггінс зазначив, що конвой, який перевозив «Бук», потрапив не лише на відео, але і був зафіксований із супутника. Отже, на думку Хіггінса, відео не може бути фейком.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17 pic.twitter.com/rZFzZgghvF

Також експерт прокоментував заяву РФ щодо нібито фейкової фотографії з доповіді JIT. Росія, зокрема, базуючись на хибній анімації міжнародних слідчих, звинуватили їх у підробці фото.

«РФ має рацію, кажучи, що машину рухається у неправильному напрямку на анімації JIT. Однак, місце розташування, на якому була зроблена фотографія, відрізняється... Російське міністерство використовує це, щоб помилково заявити, що фотографія підроблена», - написав він.

Something else from the Russian MoD video, they use the following animation from the JIT to claim one of the photographs is fake. This is misleading, and based on an error in the original JIT animation 1/5 pic.twitter.com/DqXryjA2gV