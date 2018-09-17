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    Засновник Bellingcat спростував заяви РФ про фейкові докази збиття МН17

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    Місце авіакатастрофи рейсу&nbsp;МН17 - Засновник Bellingcat спростував заяви РФ про фейкові докази збиття МН17
    Місце авіакатастрофи рейсу МН17

    Незалежний розслідувач зазначив, що конвой, який перевозив «Бук», потрапив не лише на відео, але і був зафіксований із супутника

    Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс вважає, що заява міноборони РФ про недостовірність деяких даних Міжнародної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи МН17, є недостовірною.

    Про це Хіггінс повідомив у своєму Twitter.

    Зазначимо, 17 вересня міноборони Росії заявило, що відеодокази міжнародної слідчої групи, на яких зафіксовано перевезення ракети «Бук», є підробкою. 

    Коментуючи це, Хіггінс зазначив, що конвой, який перевозив «Бук», потрапив не лише на відео, але і був зафіксований із супутника. Отже, на думку Хіггінса, відео не може бути фейком.

    Також експерт прокоментував заяву РФ щодо нібито фейкової фотографії з доповіді JIT. Росія, зокрема, базуючись на хибній анімації міжнародних слідчих, звинуватили їх у підробці фото.

    «РФ має рацію, кажучи, що машину рухається у неправильному напрямку на анімації JIT. Однак, місце розташування, на якому була зроблена фотографія, відрізняється... Російське міністерство використовує це, щоб помилково заявити, що фотографія підроблена», - написав він.

    Нагадаємо, раніше міноборони РФ провело пресс-конференцію, на якій повідомило про те, що ракету, якою збили авіалайнер рейсу МН17, в грудні 1986 року нібито передали до військову частину 20152, а саме до зенітно-ракетної бригади в Тернопільській області Української СРСР. Про це заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління Міністерстві оборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин.

    В Україні заяву назвали черговим невдалим фейком Кремля.

    Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що Росія не надала доказів передачі Україні ракети, якою збили рейс МН17.

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