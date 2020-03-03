Huawei запускає власний пошуковик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даному етапі Huawei Search пропонує користувачам, крім, власне функції пошуку, ще й доступ до картинок, відео, новин і погоди

Поки програма раннього доступу діє тільки в ОАЕ і ще декількох країнах Близького Сходу, - ЗМІ

Китайська компанія Huawei запустила бета-тест свого фірмового пошукача під назвою Huawei Search. Поки програма раннього доступу діє тільки в ОАЕ і ще декількох країнах Близького Сходу, але вже працює цілком задовільно, повідомляє Portaltele.

Зазначається, що новий пошуковик це ще не «Google Пошук» з широким спектром підтримуваних сервісів і служб на кшталт Google Lens, Google Maps або Google Podcasts, проте навіть на даному етапі Huawei Search пропонує користувачам, крім, власне функції пошуку, ще й доступ до картинок, відео, новин і погоди.

Примітно, що результати пошуку Huawei Search не збігаються ні з однією з популярних пошукових систем від Google, DuckDuckGo, Yandex, Bing, Ask, Yahoo або AOL. Це дає підстави думати, що китайці переробили рішення когось з партнерів, або використовують власну систему, що зареєстрована в Ірландії і пройшла сертифікацію GDPR. Це означає, що вона відповідає вимогам Європейського Союзу для роботи з персональними даними користувачів. Очевидно, це було потрібно, щоб запустити пошуковий сервіс в ЄС та інших країнах за межами Китаю.

Також в умовах санкцій Huawei змогла в найкоротші терміни домовитися з неамериканськими розробниками, створити альянс з російським Яндексом і примудрилася перетворити невеликий кіоск додатків AppGallery в повноцінний магазин, яким зручно користуватися.

Звичайно, поки рано говорити про будь-якої конкуренції з Яндексом, Google або Microsoft, оскільки для цього необхідна аудиторія, а у Huawei її немає. Проте, очевидно, що китайська компанія поки знаходиться на початку свого шляху і розвиваючи фірмову пошукову службу зможе зробити з неї повноцінну альтернативу більш іменитим сервісам. Ну, а якщо врахувати, що необхідні для цього фінанси і, що важливо, прагнення у Huawei є, не виключено, що в найближчому майбутньому ми станемо свідками закріплення появу компанії на ринку пошукових систем.