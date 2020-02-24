Заступник голови Офісу Зеленського взяв у радники колишнього помічника Пшонки графіка



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Вадим Слюсарєв ‒ експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки

Як виявили журналісти, Вадим Слюсарєв через бізнес пов’язаний зі щонайменше чотирма харківськими мажоритарниками

Колишній прикордонник та експомічник Артема Пшонки Вадим Слюсарєв став радником першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом Офісу президента України, Слюсарєв Вадим Олексійович є радником першого заступника керівника Офісу президента України (поза штатом)», ‒ повідомили в Офісі президента.

Про вплив прикордонника часів Віктора Януковича на формування списків мажоритарників від президентської партії розповідали раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» у розслідуванні «Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?».

Журналісти проаналізували, хто представляв інтереси партії «Слуга народу» на Харківщині, і виявили: низка уповноважених осіб кандидатів від президентської політсили на мажоритарних округах працювали у фірмах Вадима Слюсарєва або мали з його компаніями спільні контакти.

Серед народних депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу» із Слюсарєвим, як виявили ЗМІ, пов’язані переможець в 170-му окрузі Андрій Одарченко, в 173-му ‒ Олександр Бакумов, в 179-му ‒ Олексій Кучер (нині голова Харківської ОДА) та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або запевнили, що просто знайомі з ним.





На запитання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим глава держави заявив, що не спілкується.

У свою чергу, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 у списку Павло Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу «Слуги народу» в регіоні та формування списку мажоритарників.

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки. Він також тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, а згодом пішов у бізнес. Його компанії переважно займаються управлінням орендованого майна.