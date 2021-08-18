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    Заступником міністра оборони став Олександр Носов

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    Олександр Носов має досвід в оборонній сфері - Заступником міністра оборони став Олександр Носов
    Олександр Носов має досвід в оборонній сфері
    Фото: Укрінформ

    Носов є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром»

    Олександра Носова призначено заступником міністра оборони України. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Кабінету міністрів.

    «Призначити Носова Олександра Григоровича заступником міністра оборони України», – йдеться у розпоряджені уряду.

    Відомо, що Носов є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

    Також він колишній власник товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро Спецтех» і ексчлен наглядової ради банку «Січ».

    Носов спільно з дружиною володіє житловим будинком у Рівному площею 253 кв. м, купленому у 2015 році, квартирою в Києві площею 80 кв. м, купленої у 2019 році, квартирою в Польщі площею 46 кв. м, придбаної у 2014 році. Це випливає з його декларації.

    Дружина, спільно з іноземним громадянином володіє квартирою в Польщі площею 72 кв. м, придбаної у 2017 році.

    Також у подружжя є земельна ділянка в Борисполі, дачний будинок в Рівненській області, 4 ділянки в Рівненській області та гараж в Києві.

    Крім цього, Носов будує житловий будинок в Борисполі.

    У новопризначеного заступника міністра оборони в спільному володінні з «Дніпро Спецтех» значиться автомобіль «Акура» МДХ 2015 року випуску, вартістю 1,8 млн гривень.

    Дружина володіє автомобілем Daewoo Lanos 2017 року випуску, купленим в 2019 році.

    Крім цього, Носов задекларував 8,5 млн гривень повернення поворотної фінансової допомоги від «Дніпро Спецтех», 634 тис. гривень дивідендів від «Дніпро Спецтех», 175 тис. Гривень зарплати в «Дніпро Спецтех», військову пенсію в розмірі 148,8 тис. гривень і 3 млн гривень спадщини.

    Дружина задекларувала 164,7 тис. гривень зарплати в «Дніпро Спецтех» і 240,6 тис. гривень доходу від надання майна в оренду іноземному громадянину.

    Крім того, Носов позичив 8,5 млн гривень засновнику «Дніпро Спецтех» Анастасії Зайонц.

    У банку у Носова 736,5 тис. гривень, у його дружини в польському банку – 149,3 тис. доларів.

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    Теги: Кабмін міністр Міноборони Укроборонпром уряд
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    Заступником міністра оборони став Олександр Носов