Затриманий у Норвегії шпигун виявився працівником парламенту РФ



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В МЗС Росії був викликаний посол Норвегії в РФ Руне Ресаланд

Затриманий в Норвегії шпигун був співробітником апарату Ради Федерації Федеральних Зборів РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

«Було підкреслено, що співробітник апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації М. А. Бочкарьов перебував у Норвегії на запрошення Європейського центру парламентських досліджень та документації для участі у міжнародному семінарі, який проходив у норвезькому парламенті», - йдеться в заяві.

Як наголошується в заяві, в МЗС Росії був викликаний посол Норвегії в РФ Руне Ресаланд, де йому оголосили рішучий протест у зв'язку зі затриманням в аеропорту Осло і арештом російського громадянина Михайла Бочкарьова за звинуваченням у розвідувальній діяльності.

«Такі кроки не залишаться без наслідків», - додали в Москві.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня зловмисник був затриманий в аеропорту Осло перед вильотом з країни, на наступний день після відвідування семінару по цифровим технологіям в парламенті Норвегії.

Поліція повідомила, що його будуть утримувати впродовж перших двох тижнів через ризик знищення доказів.

Раніше у Швейцарії заявили про «певну ескалацію» у відносинах з РФ через російських шпигунів.

Швейцарські ЗМІ повідомили, що чверть російських дипломатів у країні — шпигуни.

Нагадаємо, голландські медіа повідомили, що в Нідерландах навесні 2018 року затримали двох російських шпигунів, які прямували до лабораторії у швейцарському місті Шпіц — установи Організації з заборони хімічної зброї, яка в тому числі розслідує отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля. За інформацією джерел медіа, затримані шпигуни мали з собою обладнання для проникнення в комп’ютерну мережу лабораторії.

За цим фактом прокуратура Швейцарії порушила справу.

Пізніше стало відомо, що затриманих у Нідерландах російських шпигунів вважають причетними до кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.

Джерело в правоохоронних органах Нідерландів розповіло The Insider, що ймовірних агентів російської розвідки Руслана Боширова та Олександра Петрова, яких Британія звинувачує в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, раніше затримували в Нідерландах.