У Норвегії за підозрою у шпигунстві затримали громадянина Росії



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Росіянина затримали в аеропорту Осло

Правоохоронці Норвегії затримали громадянина РФ, якого підозрюють у веденні розвідувальної діяльності на території королівства. Про це повідомляє Reuters з посиланням заяву місцевої поліції від 23 вересня.

Зазначається, що росіянина затримали в п’ятницю, 21 вересня, у аеропорту Осло. У зв’язку із небезпекою знищення доказів затриманого чоловіка взяли під варту на два тижні.

За даними видання, на цьому тижні цей росіянин відвідав семінар з питань digital-технологій у парламенті Норвегії.

Раніше у Швейцарії заявили про «певну ескалацію» у відносинах з РФ через російських шпигунів.

Швейцарські ЗМІ повідомили, що чверть російських дипломатів у країні — шпигуни.

Нагадаємо, голландські медіа повідомили, що в Нідерландах навесні 2018 року затримали двох російських шпигунів, які прямували до лабораторії у швейцарському місті Шпіц — установи Організації з заборони хімічної зброї, яка в тому числі розслідує отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля. За інформацією джерел медіа, затримані шпигуни мали з собою обладнання для проникнення в комп’ютерну мережу лабораторії.

За цим фактом прокуратура Швейцарії порушила справу.

Пізніше стало відомо, що затриманих у Нідерландах російських шпигунів вважають причетними до кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.

Джерело в правоохоронних органах Нідерландів розповіло The Insider, що ймовірних агентів російської розвідки Руслана Боширова та Олександра Петрова, яких Британія звинувачує в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, раніше затримували в Нідерландах.

Джерело: Громадське