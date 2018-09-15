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    Швейцарська прокуратура звинувачує росіян у кібератаках на агентство WADA

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    Швейцарська прокуратура звинувачує росіян у кібератаках на агентство WADA

    Двох громадян РФ затримали ще навесні нинішнього року

    Швейцарська прокуратура підозрює двох росіян у тому, що вони зробили кібератаку на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у Луїзіані.

    Про це повідомили нідерландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger з посиланням на прокуратуру.

    Справу у швейцарській прокуратурі на двох росіян заведено з березня 2017 року. ЗМІ уточнили, що це ті двоє осіб, яких затримали у Нідерландах за спробу отримати дані зі швейцарської лабораторії Шпіц.

    Саме затримання відбулося навесні 2018 року у Гаазі, при собі у росіян, які прямували до Швейцарії, було обладнання для злому комп'ютерних мереж. Влада тоді вирішила не надавати розголосу інциденту.

    Посольство Росії у Швейцарії після публікації у ЗМІ цієї інформації повідомило, що не знає про затримання росіян, а також назвало інформацію «спірною».

    У свою чергу, глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва готова «зрозуміло» прокоментувати дану інформацію тільки після отримання відповідних фактів.

    Нагадаємо, систему WADA зламали під час Олімпіади у Бразилії. З опублікованої опісля інформації випливало, що деякі спортсмени вживали допінг. Агентство звинуватило у зломі хакерів Fancy Bear.

    Джерело: Новая Газета

    МЗС Росія прокуратура допінг Сергій Лавров WADA скандал
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