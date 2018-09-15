Швейцарська прокуратура звинувачує росіян у кібератаках на агентство WADA



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Двох громадян РФ затримали ще навесні нинішнього року

Швейцарська прокуратура підозрює двох росіян у тому, що вони зробили кібератаку на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у Луїзіані.

Про це повідомили нідерландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger з посиланням на прокуратуру.

Справу у швейцарській прокуратурі на двох росіян заведено з березня 2017 року. ЗМІ уточнили, що це ті двоє осіб, яких затримали у Нідерландах за спробу отримати дані зі швейцарської лабораторії Шпіц.

Саме затримання відбулося навесні 2018 року у Гаазі, при собі у росіян, які прямували до Швейцарії, було обладнання для злому комп'ютерних мереж. Влада тоді вирішила не надавати розголосу інциденту.

Посольство Росії у Швейцарії після публікації у ЗМІ цієї інформації повідомило, що не знає про затримання росіян, а також назвало інформацію «спірною».

У свою чергу, глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва готова «зрозуміло» прокоментувати дану інформацію тільки після отримання відповідних фактів.

Нагадаємо, систему WADA зламали під час Олімпіади у Бразилії. З опублікованої опісля інформації випливало, що деякі спортсмени вживали допінг. Агентство звинуватило у зломі хакерів Fancy Bear.

Джерело: Новая Газета