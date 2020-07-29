Затримання бойовиків Вагнера: МЗС Білорусі викличе послів Росії та України

Про це за підсумками засідання Радбезу Білорусі заявив держсекретар цієї структури Андрій Равков, передає «БелТА».

Послів Росії та України викличуть для «тих чи інших пояснень та обговорення відповідних питань».

«Вже зараз, за наявною інформацією після опитування цих людей, близько 14 — це ті, хто проходили по програмі обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується й посол України з цього питання», — пояснив Равков, до чого тут Україна.

Нагадаємо, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».