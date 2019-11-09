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    Затримання ветерана АТО у Польщі. Суд відбудеться у неділю

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    За запитом Росії у Польщі затримали ветерана АТО, заступника голови УНА-УНСО Ігора Мазура - Затримання ветерана АТО у Польщі. Суд відбудеться у неділю
    За запитом Росії у Польщі затримали ветерана АТО, заступника голови УНА-УНСО Ігора Мазура

    Прокуратура Хелма розглядатиме обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру у неділю

    Завтра, 10 листопада, об 11:00 (12:00 за київським часом) прокуратура в польському місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру.

    Про це повідомила Людмила Денісова у Telegram.

    «Завтра, 10 листопада, об 11:00 прокуратура в польському місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру», - йдеться у повідомленні.

    Раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

    За словами віцеспікерки, польські правоохоронці затримали «особу, яка фігурує в реєстрі», для з’ясування ситуації.

    «Я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», — додала Ґошєвська.

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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