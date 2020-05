Трамп підписав указ, спрямований проти соцмереж

Президент США повідомив, що своїм рішенням хоче «захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших загроз в історії США»

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на компанії соціальних мереж у четвер, через кілька днів після того, як Twitter назвав два його твіти «потенційно оманливими».

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи перед підписанням наказу, Трамп сказав, що цей крок повинен «захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших небезпек, з якими вона зіткнулася в американській історії».

«Невелика жменька монополій соціальних мереж контролює величезну частину всіх державних і приватних комунікацій в Сполучених Штатах, - заявив він. – У них необмежена влада піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою громадською аудиторією».

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don't go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L