Трамп підписав указ, спрямований проти соцмереж



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Президент США Дональд Трамп

Президент США повідомив, що своїм рішенням хоче «захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших загроз в історії США»

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на компанії соціальних мереж у четвер, через кілька днів після того, як Twitter назвав два його твіти «потенційно оманливими».

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи перед підписанням наказу, Трамп сказав, що цей крок повинен «захистити свободу слова від однієї з найсерйозніших небезпек, з якими вона зіткнулася в американській історії».

«Невелика жменька монополій соціальних мереж контролює величезну частину всіх державних і приватних комунікацій в Сполучених Штатах, - заявив він. – У них необмежена влада піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами і великою громадською аудиторією».

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don't go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

У довгостроковій перспективі Білий дім прагне обмежити владу великих платформ соціальних мереж, переосмисливши закон 1996 року, який захищає веб-сайти та технологічні компанії від судових позовів. Але експерти-юристи як правого, так і лівого спрямування висловили серйозну заклопотаність з приводу цієї пропозиції. Вони кажуть, що вона може бути неконституційною, тому що ризикує порушити права приватних компаній за Першою поправкою.

Відповідно до розділу 230 закону про пристойність у сфері комунікацій, технологічні компанії в даний час користуються широким імунітетом від цивільних позовів на основі публікацій користувачів, оскільки вони розглядаються як «платформи», а не «видавці».

Указ Трампа покликаний чинити тиск на регуляторів, включаючи Федеральну комісію з комунікацій і федеральну торговельну комісію, щоб вони розробили нові правила, які обмежили б цей імунітет.

У Twitter відреагували тим, що назвали указ «реакційним і політизованим підходом до знакового закону».

Нагадаємо, напередодні соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне». Йдеться про два повідомлення глави Білого дому Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що Трамп планує підписати указ про регулювання соцмереж.

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.