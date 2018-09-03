Завтра депутати Верховної Ради повернуться до роботи

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У понеділок, 3 вересня, відбудеться погоджувальна рада парламенту

Дев'ята сесія Верховної ради України стартує у вівторок, 4 вересня 2018 року. Про це свідчить календарний план відповідно до постанови ВР № 2493-VIII від 5 липня.

Відзначимо, що в понеділок, 3 вересня, відбудеться погоджувальна рада парламенту.

Також додамо, що на даний момент на сайті ВР відсутній порядок денний завтрашнього засідання.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій 13 липня закрив восьму сесію парламенту восьмого скликання.

На початку серпня голова ВР анонсував, що Верховна рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти в закон про національну безпеку.

«У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде впорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс», - відзначав Парубій.

Також він заявив, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, які імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності Служби безпеки України та розвідки.