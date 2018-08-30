В парламенті всього 12% жінок депутаток – експерти



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Світлина з відкритих джерел

У 2015 році вперше на основі виборчого закондавства буи впроваджені ґендерні квоти. Це дало можливість обратися в парламент 12% жінкам. Раніше ця цифра сягала лише 4%. Про це розповіли Марія Іонова, народний депутат України 8-го скликання, Лариса Кобелянська, координаторка Громадської ради з гендерних питань МФО «Рівні Можливості» ВРУ, під час прес-конфренції в прес-центрі «Главком».

Із дією ґендерних виборчих квот в укораїнському парламенті нині 12% жінок депутаток. Раніше було 4%.

«Але 12% - це найжчий показник представництва жінок в парламенті в Європі. Середньостатичний світовий показник, включаючи арабські, азійські країни, більше 23%. Розвинені європейські країни давно вже сягнули за 40% представництва жінок в органах влади», - говорить Кобелянська.

Якщо говорити про результати виборів до місцевих органів влади , то лише 15% жінок є депутатками обласних рад, 18 % в міських радах, 24% в районних радах, 46% жінок у сільських радах.

Відчувається зниження ґендерної динаміки в об’єднаних громадах. На думку Кобелянської, якщо у 2015 року жінок було 20%, то у 2017 вже менше 14%.

«Під час децентралізації, коли кошти пішли в регіони, то стало менше мерів і сільських голів жінок. Нині фінансовий ресурс збільшився, і чоловіки стали конкурувати. Тому по ОТГ у нас дуже сильно впав відсоток там , де жінки лідери і старости, тому що дійсно фінансовий ресурс збільшив бажання чоловіків за нього боротися. Арніше такого інтересу не було з їхньог боку. Тому ми вважаємо, що вквоти повинні сьогодні бути, але ми розуміємо, що це тимчасовий захід, нам треба привчити українське суспільство , український політикум до того, що жінки у владі, жінки керівники - це нормально», - підсумувала Іонова.

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