Завтра в Києві та інших містах України відбудеться Марш за права тварин

Захисники тварин планують привернути увагу суспільства до проблеми знущання над тваринами та відстоювання їх прав

5 вересня відбудеться четвертий всеукраїнський Марш за права тварин, який у 2020 році пройшов в онлайн-форматі

5 вересня відбудеться четвертий всеукраїнський Марш за права тварин.Цього разу людей збирають офлайн, тоді як у минулому році все відбувалося в онлайн-форматі. Про це повідомили представники організації захисту тварин UAnimals.

«Нас дістало, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться», – пишуть на сторінці UAnimals.

Щороку Марш за права тварин збирає тисячі людей на вулицях різних міст України. Організатори виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

До слова, на Київщині жінка влаштувала притулок для тварин прямо у себе вдома. У квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.

Нагадаємо, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

Тим часом, у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.



