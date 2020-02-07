Завтра відбудеться перший півфінал нацвідбору на Євробачення: список учасників та їхніх пісень
Глядачі зможуть голосувати за допомогою SMS, а також в мобільному додатку Teleportal
У суботу, 8 лютого, о 19:00 відбудеться перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020.
Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.
У першому півфіналі нацвідбору на Євробачення-2020 виступлять восьмеро учасників, їхній порядок визначили результати жеребкування:
1. Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;
2. JERRY HEIL - пісня Vegan;
3. Katya Chilly - пісня «Піч»;
4. KRUTЬ - пісня «99»;
5. GO-A з піснею «Соловей»;
6. CLOUDLESS - пісня Drown Me Down;
7. GIO - пісня Feeling so lost;
8. Assol - пісня Save It.
Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.
Прямі ефіри національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал). За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 конкурсантів.
Як повідомлялося, пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).