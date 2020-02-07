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    Завтра відбудеться перший півфінал нацвідбору на Євробачення: список учасників та їхніх пісень

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    Завтра відбудеться перший півфінал нацвідбору на Євробачення: список учасників та їхніх пісень

    Глядачі зможуть голосувати за допомогою SMS, а також в мобільному додатку Teleportal

    У суботу, 8 лютого, о 19:00 відбудеться перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020.

    Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

    У першому півфіналі нацвідбору на Євробачення-2020 виступлять восьмеро учасників, їхній порядок визначили результати жеребкування:

    1. Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;

    2. JERRY HEIL - пісня Vegan;

    3. Katya Chilly - пісня «Піч»;

    4. KRUTЬ - пісня «99»;

    5. GO-A з піснею «Соловей»;

    6. CLOUDLESS - пісня Drown Me Down;

    7. GIO - пісня Feeling so lost;

    8. Assol - пісня Save It.

    Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.

    Прямі ефіри національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал). За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 конкурсантів.

    Повідомляється також, що UA: Суспільне мовлення покаже шоу наживо на теле-, радіо- та діджитал-платформах.

    Як повідомлялося, пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Євробачення музика конкурс Нідерланди жеребкування
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