Завтра відбудеться перший півфінал нацвідбору на Євробачення: список учасників та їхніх пісень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глядачі зможуть голосувати за допомогою SMS, а також в мобільному додатку Teleportal

У суботу, 8 лютого, о 19:00 відбудеться перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

У першому півфіналі нацвідбору на Євробачення-2020 виступлять восьмеро учасників, їхній порядок визначили результати жеребкування:

1. Гурт [O] з піснею «Там, куди я йду»;

2. JERRY HEIL - пісня Vegan;

3. Katya Chilly - пісня «Піч»;

4. KRUTЬ - пісня «99»;

5. GO-A з піснею «Соловей»;

6. CLOUDLESS - пісня Drown Me Down;

7. GIO - пісня Feeling so lost;

8. Assol - пісня Save It.

Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.

Прямі ефіри національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал). За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться 16 конкурсантів.