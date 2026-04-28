Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026

Тренерський штаб узяв додатковий час на кадрові роздуми

Керманич національної команди Юліан Нагельсманн змінив дату оприлюднення заявки на Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Germany.

Спершу в таборі Бундестім планували оголосити склад 12 травня. Тепер процедуру відклали до 21 травня. Головний тренер німецької збірної прагне дочекатися завершення сезону в чемпіонаті Німеччини.

Тренерський штаб на чолі з Нагельсманном продовжить збір інформації про стан потенційних кандидатів до національної команди. Бундестім також відклала старт зборів перед ЧС-2026. На турнірі збірна Німеччина стартуватиме 14 червня.

Збірна Німеччини на ЧС-2026

За результатами жеребкування Бундестім потрапила до квартету E. На груповому етапі підопічні Нагельсманна зустрінуться зі збірними Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Перший матч відбудеться в американському Г'юстоні проти Кюрасао. Також німецька збірна гратиме в канадському Торонто й американському Іст-Резерфорді.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.