Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
Естеван навряд поїде на Кубок світу
Талант вибув до кінця сезону внаслідок травми

Нападник лондонського «Челсі» Естеван ушкодив задню поверхню стегна, достроково завершив сезон і ризикує не поїхати на Мундіаль до Північної Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Бразилець зазнав травми в поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти «Манчестер Юнайтед» (0:1). Тренерський штаб «синіх» замінив його ще в першому таймі. Нападник не повернеться на поле в цій кампанії та, найімовірніше, пропустить ЧС-2026.

Естеван у нинішньому сезоні зіграв 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. У лавах збірної Бразилії 18-річний нападник у 2024-му та провів за «селесао» 11 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів.

«Челсі» в сезоні 2025/26

«Сині» продовжують змагатися у Кубку Англії та Прем'єр-лізі. У чемпіонаті Англії лондонці продовжують претендувати на місце в Лізі чемпіонів. Щоправда, відставання «Челсі» від чільної п'ятірки зросло до семи пунктів за п'ять турів до фінішу кампанії. До того ж, команда Ліама Росеньйора зіграла на матч більше.

Врятувати сезон лондонці спробують у Кубку Англії. У півфіналі турніру «Челсі» протистоятиме «Лідсу» 26 квітня. Іншу півфінальну пару склали «Манчестер Сіті» та «Саутгемптон».

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Карло Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч «селесао» зіграють 13 червня. Опонентами будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, лідер «Челсі» Коул Палмер зазнав нової травми. Атакувальний хавбек ушкодив задню поверхню стегна. Медична служба лондонців стежитиме за станом англійця впродовж тижня.

Паралельно «Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа Алехандро Гарначо. Нападник розчарував менеджмент синіх своїми виступами. Лондонці торік віддали за нього 40 млн фунтів англійському «Манчестер Юнайтед».

Читайте також

Рафаель Маркес готуватиме команду до ЧС-2030
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Сьогодні, 13:30
Коул Палмер знову змушений лікуватися
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
Сьогодні, 12:55
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ
20 квiтня, 16:55
Неймар марить прийдешнім Мундіалем
Анчелотті вкотре оцінив можливість повернення Неймара до збірної Бразилії
13 квiтня, 15:11
Ентоні Тейлор (у центрі) представлятиме Європу на Кубку світу
ФІФА оголосила список арбітрів на Чемпіонат світу 2026
10 квiтня, 10:29
Оскар зіграв понад 40 матчів за збірну Бразилію, увійшовши до складу команди на домашній Чемпіонат світу
Екслідер «Челсі» Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям
4 квiтня, 21:41
«Челсі» перебуває у скрутному стані після повернення у Лігу чемпіонів
«Челсі» встановив фінансовий антирекорд для англійських клубів
1 квiтня, 16:58
Бажання Енцо Фернандеса не співпадають з можливостями «Реала»
«Реал» визначився щодо потенційного трансферу лідера «Челсі» – журналіст
31 березня, 18:26
«Сині» заплатять чималий штраф
«Челсі» отримав серйозне покарання за порушення правил Прем'єр-ліги
16 березня, 18:00

Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
«Мілан» і «Баварія» прицінюються до зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
Клуб Циганкова домовився про трансфер чергового українця – інсайдер
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
