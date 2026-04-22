Вундеркінд збірної Бразилії опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026

Талант вибув до кінця сезону внаслідок травми

Нападник лондонського «Челсі» Естеван ушкодив задню поверхню стегна, достроково завершив сезон і ризикує не поїхати на Мундіаль до Північної Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Бразилець зазнав травми в поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти «Манчестер Юнайтед» (0:1). Тренерський штаб «синіх» замінив його ще в першому таймі. Нападник не повернеться на поле в цій кампанії та, найімовірніше, пропустить ЧС-2026.

Естеван у нинішньому сезоні зіграв 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав вісім голів і чотири результативні передачі. У лавах збірної Бразилії 18-річний нападник у 2024-му та провів за «селесао» 11 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів.

«Челсі» в сезоні 2025/26

«Сині» продовжують змагатися у Кубку Англії та Прем'єр-лізі. У чемпіонаті Англії лондонці продовжують претендувати на місце в Лізі чемпіонів. Щоправда, відставання «Челсі» від чільної п'ятірки зросло до семи пунктів за п'ять турів до фінішу кампанії. До того ж, команда Ліама Росеньйора зіграла на матч більше.

Врятувати сезон лондонці спробують у Кубку Англії. У півфіналі турніру «Челсі» протистоятиме «Лідсу» 26 квітня. Іншу півфінальну пару склали «Манчестер Сіті» та «Саутгемптон».

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Карло Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч «селесао» зіграють 13 червня. Опонентами будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, лідер «Челсі» Коул Палмер зазнав нової травми. Атакувальний хавбек ушкодив задню поверхню стегна. Медична служба лондонців стежитиме за станом англійця впродовж тижня.

Паралельно «Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа Алехандро Гарначо. Нападник розчарував менеджмент синіх своїми виступами. Лондонці торік віддали за нього 40 млн фунтів англійському «Манчестер Юнайтед».