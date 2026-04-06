Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики

glavcom.ua
За Кубок світу позмагаються майже п'ять десятків команд
фото: Reuters

Національні команди з різних куточків готуються до головного форуму чотириріччя в Північній Америці

Минулого тижня остаточно сформувався список учасників Чемпіонату світу 2026 року. Детальніше про склад груп і фаворитів прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.

Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Міста господарі Чемпіонату світу 2026

Учасники планетарної першості навідаються в 16 міст Північної Америки. Їх розділили на три регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. Найбільше міст-господарів у США – 11 міст (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон).

Також у перелік господарів потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канада буде представлена двома містами – Ванкувером і Торонто. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко, півфінали – Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце прийме Маямі, а фінал – передмістя Нью-Йорка.

Склад груп Чемпіонату світу 2026

інфографіка: ФІФА

Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.

Група Команди
A Мексика ПАР Південна Корея Чехія
B Канада Боснія і Герцеговина Катар Швейцарія
C Бразилія Марокко Гаїті Шотландія
D США Парагвай Австралія Туреччина
E Німеччина Кюрасао Кот-д'Івуар Еквадор
F Нідерланди Японія Швеція Туніс
G Бельгія Єгипет Іран Нова Зеландія
H Іспанія Кабо-Верде Саудівська Аравія Уругвай
I Франція Сенегал Ірак Норвегія
J Аргентина Алжир Австрія Йорданія
K Португалія ДР Конго Узбекистан Колумбія
L Англія Хорватія Гана Панама

У чотирьох квартетах змагатимуться по два представники Європи. УЄФА справді делегувала на турнір найбільше збірних (16 національних команд). Другою за представництвом стала Конфедерація африканського футболу – 10 збірних. Повний розподіл місць за конфедераціями:

Розподіл команд за конфедераціями

Конфедерація Кількість команд
УЄФА (Європа) 16
КАФ (Африка) 10
АФК (Азія) 9
КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) 6
КОНМЕБОЛ (Південна Америка) 6
ОФК (Океанія) 1
Загалом 48

Дебютанти турніру та повернення на Мундіаль

Уперше на Кубок світу цьогоріч поїдуть відразу чотири збірні. Острівним Кабо-Верде та Кюрасао складуть азійські континентальні національні команди – Йорданія та Узбекистан. Ще дві збірні – Гаїті та ДР Конго – повертаються на турнір після прем'єрного виступу на ЧС-1974. Після 40-річної паузи на світову першість вийшла національна команда Іраку. Європейське тріо в складі Австрії, Норвегії та Шотландії поїде на перший з 1998 року чемпіонат.

Чимала пауза у виступах і ще в низки команд. Після «бронзи» ЧС-2002 вперше на Мундіаль приїде збірна Туреччини. Національна команда Південно-Африканської Республіки першого разу пробилася на турнір після Чемпіонату світу 2002 року. Участь в Кубку світу-2010 була їй гарантована статусом господаря змагань. А от збірна Чехії візьме участь в турнірі вперше після ЧС-2006.

фото: ФІФА

Рекордсмени перед Чемпіонатом світу 2026

На турнір пробилася найтитулованіша національна команда планети – Бразилія. Попередники збірної Карло Анчелотті п'ять разів тріумфували на Кубках світу. Та останній титул селесао завоювали ще на ЧС-2002, коли солював форвард Роналдо. Натомість збірна Німеччини поїде за океан із чотирма перемогами на турнірі за плечима. Три тріумфи були в історії національної команди Аргентини (чинний чемпіон світу), по два – в Уругваю і Франції, а по одному разу – в Англії та Іспанії.

Волею жеребу двійко команд із цього списку потрапили до однієї групи. У квартеті H змагатимуться іспанці та уругвайці. Конкуренцію їм намагатимуться скласти збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії. Натомість вже в 1/16 фіналу хтось з цього дуету чемпіонів може потрапити на аргентинців. Можлива зустріч на ранніх стадіях плейоф і фіналістів попереднього Чемпіонату світу – французів і тих же «альбіселесте».

Цей потенційний поєдинок цікавий можливістю нового побачення двох нападників – Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі. Саме вони входять до десятки найкращих бомбардирів чемпіонатів світу за всю історію. Француз оформив 12 м'ячів на турнірах, а досвідчений аргентинець – на гол більше. До абсолютного рекордсмена – колишнього нападника збірної Німеччини Мірослава Клозе – рукою подати (16 м'ячів).

фото: Reuters

Фаворити Чемпіонату світу 2026 за даними Opta Analyst

Суперкомп'ютер Opta визначив шанси провідних національних команд планети на тріумф у Кубку світу. З вірогідністю 15,82 % чемпіоном світу стане збірна Іспанії. Далі в рейтингу фаворитів розташувалися Франція (12,49 % на перемогу), Англія (11,05 %) і Аргентина (10,23 %). Замкнула п'ятірку португальська збірна (6,99 %), а поруч із нею опинилася і Бразилія (6,72 %).

Найгірші справи в двох команд. Вірогідність перемоги на ЧС-2026 збірних Кюрасао та Гаїті дорівнює нулю. Недалеко від них втекли Йорданія (0,04 %), Кабо-Верде (0,05 %), Узбекистан і Катар (по 0,06 %). Натомість найменший шанс виграти групу в збірної Гаїті (1,13 %). Натомість національна команда Іспанії фінішує першою у квартеті з вірогідністю 75,47 %.

таблиця: Opta Analyst

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

  • матч-відкриття,
  • два чвертьфінали,
  • обидва півфінали,
  • поєдинок за третє місце,
  • фінал.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
31 березня, 11:36
Отто Аддо залишився без роботи перед ЧС-2026
Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера
31 березня, 12:27
Ральф Рангнік після ЧС-2026 замахнеться і на Чемпіонат Європи
Учасник Чемпіонату світу 2026 прагне зберегти прихильника ідей Лобановського
1 квiтня, 10:58
Ерве Ренар може змінити Близький Схід на Африку
Гана зібралася переманити тренера іншого учасника Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 10:22
Фоден у цьому сезоні не вражає тренерський штаб ані свого клубу, ані збірнної
Один з лідерів збірної Англії ризикує пропустити Чемпіонат світу
2 квiтня, 10:33
Кубок світу цьогоріч розіграють 48 футбольних збірних
Чемпіонат світу 2026 з футболу отримав офіційного транслятора в Україні
2 квiтня, 11:55
Габріеле Гравіна вирішив не триматися за крісло
Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 16:59
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55
Йоахім Льов не тренував п'ять років
Чемпіон світу сенсаційно претендує на посаду тренера збірної Гани – ЗМІ
3 квiтня, 17:30

Новини

Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства
Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства
Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики
Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики
Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні
Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
«Мав потрапити у заявку Інтерполу». Гераскевич – про участь росіянина Ларіна у Чемпіонаті Європи
«Мав потрапити у заявку Інтерполу». Гераскевич – про участь росіянина Ларіна у Чемпіонаті Європи
«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер
«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
