Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики

Національні команди з різних куточків готуються до головного форуму чотириріччя в Північній Америці

Минулого тижня остаточно сформувався список учасників Чемпіонату світу 2026 року. Детальніше про склад груп і фаворитів прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.

Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Міста господарі Чемпіонату світу 2026

Учасники планетарної першості навідаються в 16 міст Північної Америки. Їх розділили на три регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. Найбільше міст-господарів у США – 11 міст (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон).

Також у перелік господарів потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канада буде представлена двома містами – Ванкувером і Торонто. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко, півфінали – Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце прийме Маямі, а фінал – передмістя Нью-Йорка.

Склад груп Чемпіонату світу 2026

Склад груп на Чемпіонаті світу 2026 року інфографіка: ФІФА

Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.

Група Команди A Мексика ПАР Південна Корея Чехія B Канада Боснія і Герцеговина Катар Швейцарія C Бразилія Марокко Гаїті Шотландія D США Парагвай Австралія Туреччина E Німеччина Кюрасао Кот-д'Івуар Еквадор F Нідерланди Японія Швеція Туніс G Бельгія Єгипет Іран Нова Зеландія H Іспанія Кабо-Верде Саудівська Аравія Уругвай I Франція Сенегал Ірак Норвегія J Аргентина Алжир Австрія Йорданія K Португалія ДР Конго Узбекистан Колумбія L Англія Хорватія Гана Панама

У чотирьох квартетах змагатимуться по два представники Європи. УЄФА справді делегувала на турнір найбільше збірних (16 національних команд). Другою за представництвом стала Конфедерація африканського футболу – 10 збірних. Повний розподіл місць за конфедераціями:

Розподіл команд за конфедераціями

Конфедерація Кількість команд УЄФА (Європа) 16 КАФ (Африка) 10 АФК (Азія) 9 КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) 6 КОНМЕБОЛ (Південна Америка) 6 ОФК (Океанія) 1 Загалом 48

Дебютанти турніру та повернення на Мундіаль

Уперше на Кубок світу цьогоріч поїдуть відразу чотири збірні. Острівним Кабо-Верде та Кюрасао складуть азійські континентальні національні команди – Йорданія та Узбекистан. Ще дві збірні – Гаїті та ДР Конго – повертаються на турнір після прем'єрного виступу на ЧС-1974. Після 40-річної паузи на світову першість вийшла національна команда Іраку. Європейське тріо в складі Австрії, Норвегії та Шотландії поїде на перший з 1998 року чемпіонат.

Чимала пауза у виступах і ще в низки команд. Після «бронзи» ЧС-2002 вперше на Мундіаль приїде збірна Туреччини. Національна команда Південно-Африканської Республіки першого разу пробилася на турнір після Чемпіонату світу 2002 року. Участь в Кубку світу-2010 була їй гарантована статусом господаря змагань. А от збірна Чехії візьме участь в турнірі вперше після ЧС-2006.

Збірна ДР Конго взяла участь в ЧС-1974 під назвою Заїр фото: ФІФА

Рекордсмени перед Чемпіонатом світу 2026

На турнір пробилася найтитулованіша національна команда планети – Бразилія. Попередники збірної Карло Анчелотті п'ять разів тріумфували на Кубках світу. Та останній титул селесао завоювали ще на ЧС-2002, коли солював форвард Роналдо. Натомість збірна Німеччини поїде за океан із чотирма перемогами на турнірі за плечима. Три тріумфи були в історії національної команди Аргентини (чинний чемпіон світу), по два – в Уругваю і Франції, а по одному разу – в Англії та Іспанії.

Волею жеребу двійко команд із цього списку потрапили до однієї групи. У квартеті H змагатимуться іспанці та уругвайці. Конкуренцію їм намагатимуться скласти збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії. Натомість вже в 1/16 фіналу хтось з цього дуету чемпіонів може потрапити на аргентинців. Можлива зустріч на ранніх стадіях плейоф і фіналістів попереднього Чемпіонату світу – французів і тих же «альбіселесте».

Цей потенційний поєдинок цікавий можливістю нового побачення двох нападників – Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі. Саме вони входять до десятки найкращих бомбардирів чемпіонатів світу за всю історію. Француз оформив 12 м'ячів на турнірах, а досвідчений аргентинець – на гол більше. До абсолютного рекордсмена – колишнього нападника збірної Німеччини Мірослава Клозе – рукою подати (16 м'ячів).

Ліонель Мессі (другий ліворуч) і Кіліан Мбаппе (крайній праворуч) можуть стати рекордсменами турніру фото: Reuters

Фаворити Чемпіонату світу 2026 за даними Opta Analyst

Суперкомп'ютер Opta визначив шанси провідних національних команд планети на тріумф у Кубку світу. З вірогідністю 15,82 % чемпіоном світу стане збірна Іспанії. Далі в рейтингу фаворитів розташувалися Франція (12,49 % на перемогу), Англія (11,05 %) і Аргентина (10,23 %). Замкнула п'ятірку португальська збірна (6,99 %), а поруч із нею опинилася і Бразилія (6,72 %).

Найгірші справи в двох команд. Вірогідність перемоги на ЧС-2026 збірних Кюрасао та Гаїті дорівнює нулю. Недалеко від них втекли Йорданія (0,04 %), Кабо-Верде (0,05 %), Узбекистан і Катар (по 0,06 %). Натомість найменший шанс виграти групу в збірної Гаїті (1,13 %). Натомість національна команда Іспанії фінішує першою у квартеті з вірогідністю 75,47 %.

Фаворити ЧС-2026 за версією суперкомп'ютера таблиця: Opta Analyst

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

матч-відкриття,

два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

