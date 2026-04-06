Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики
Національні команди з різних куточків готуються до головного форуму чотириріччя в Північній Америці
Минулого тижня остаточно сформувався список учасників Чемпіонату світу 2026 року. Детальніше про склад груп і фаворитів прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».
Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.
Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу
Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних.
Міста господарі Чемпіонату світу 2026
Учасники планетарної першості навідаються в 16 міст Північної Америки. Їх розділили на три регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. Найбільше міст-господарів у США – 11 міст (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон).
Також у перелік господарів потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канада буде представлена двома містами – Ванкувером і Торонто. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко, півфінали – Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце прийме Маямі, а фінал – передмістя Нью-Йорка.
Склад груп Чемпіонату світу 2026
Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.
Склад груп Чемпіонату світу з футболу 2026
|Група
|Команди
|A
|Мексика
|ПАР
|Південна Корея
|Чехія
|B
|Канада
|Боснія і Герцеговина
|Катар
|Швейцарія
|C
|Бразилія
|Марокко
|Гаїті
|Шотландія
|D
|США
|Парагвай
|Австралія
|Туреччина
|E
|Німеччина
|Кюрасао
|Кот-д'Івуар
|Еквадор
|F
|Нідерланди
|Японія
|Швеція
|Туніс
|G
|Бельгія
|Єгипет
|Іран
|Нова Зеландія
|H
|Іспанія
|Кабо-Верде
|Саудівська Аравія
|Уругвай
|I
|Франція
|Сенегал
|Ірак
|Норвегія
|J
|Аргентина
|Алжир
|Австрія
|Йорданія
|K
|Португалія
|ДР Конго
|Узбекистан
|Колумбія
|L
|Англія
|Хорватія
|Гана
|Панама
У чотирьох квартетах змагатимуться по два представники Європи. УЄФА справді делегувала на турнір найбільше збірних (16 національних команд). Другою за представництвом стала Конфедерація африканського футболу – 10 збірних. Повний розподіл місць за конфедераціями:
Розподіл команд за конфедераціями
|Конфедерація
|Кількість команд
|УЄФА (Європа)
|16
|КАФ (Африка)
|10
|АФК (Азія)
|9
|КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка)
|6
|КОНМЕБОЛ (Південна Америка)
|6
|ОФК (Океанія)
|1
|Загалом
|48
Дебютанти турніру та повернення на Мундіаль
Уперше на Кубок світу цьогоріч поїдуть відразу чотири збірні. Острівним Кабо-Верде та Кюрасао складуть азійські континентальні національні команди – Йорданія та Узбекистан. Ще дві збірні – Гаїті та ДР Конго – повертаються на турнір після прем'єрного виступу на ЧС-1974. Після 40-річної паузи на світову першість вийшла національна команда Іраку. Європейське тріо в складі Австрії, Норвегії та Шотландії поїде на перший з 1998 року чемпіонат.
Чимала пауза у виступах і ще в низки команд. Після «бронзи» ЧС-2002 вперше на Мундіаль приїде збірна Туреччини. Національна команда Південно-Африканської Республіки першого разу пробилася на турнір після Чемпіонату світу 2002 року. Участь в Кубку світу-2010 була їй гарантована статусом господаря змагань. А от збірна Чехії візьме участь в турнірі вперше після ЧС-2006.
Рекордсмени перед Чемпіонатом світу 2026
На турнір пробилася найтитулованіша національна команда планети – Бразилія. Попередники збірної Карло Анчелотті п'ять разів тріумфували на Кубках світу. Та останній титул селесао завоювали ще на ЧС-2002, коли солював форвард Роналдо. Натомість збірна Німеччини поїде за океан із чотирма перемогами на турнірі за плечима. Три тріумфи були в історії національної команди Аргентини (чинний чемпіон світу), по два – в Уругваю і Франції, а по одному разу – в Англії та Іспанії.
Волею жеребу двійко команд із цього списку потрапили до однієї групи. У квартеті H змагатимуться іспанці та уругвайці. Конкуренцію їм намагатимуться скласти збірні Кабо-Верде та Саудівської Аравії. Натомість вже в 1/16 фіналу хтось з цього дуету чемпіонів може потрапити на аргентинців. Можлива зустріч на ранніх стадіях плейоф і фіналістів попереднього Чемпіонату світу – французів і тих же «альбіселесте».
Цей потенційний поєдинок цікавий можливістю нового побачення двох нападників – Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі. Саме вони входять до десятки найкращих бомбардирів чемпіонатів світу за всю історію. Француз оформив 12 м'ячів на турнірах, а досвідчений аргентинець – на гол більше. До абсолютного рекордсмена – колишнього нападника збірної Німеччини Мірослава Клозе – рукою подати (16 м'ячів).
Фаворити Чемпіонату світу 2026 за даними Opta Analyst
Суперкомп'ютер Opta визначив шанси провідних національних команд планети на тріумф у Кубку світу. З вірогідністю 15,82 % чемпіоном світу стане збірна Іспанії. Далі в рейтингу фаворитів розташувалися Франція (12,49 % на перемогу), Англія (11,05 %) і Аргентина (10,23 %). Замкнула п'ятірку португальська збірна (6,99 %), а поруч із нею опинилася і Бразилія (6,72 %).
Найгірші справи в двох команд. Вірогідність перемоги на ЧС-2026 збірних Кюрасао та Гаїті дорівнює нулю. Недалеко від них втекли Йорданія (0,04 %), Кабо-Верде (0,05 %), Узбекистан і Катар (по 0,06 %). Натомість найменший шанс виграти групу в збірної Гаїті (1,13 %). Натомість національна команда Іспанії фінішує першою у квартеті з вірогідністю 75,47 %.
Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні
Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.
Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:
- матч-відкриття,
- два чвертьфінали,
- обидва півфінали,
- поєдинок за третє місце,
- фінал.
До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.
Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.
