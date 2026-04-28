Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції

Юго Льоріс не виступав за «триколірних» понад три роки

Ветеран відреагував на кризову ситуацію в одній з ліній національної команди

Голкіпер «Лос-Анджелес» Юго Льоріс зважить ідею повернутися до складу збірної Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Досвідчений воротар нібито готовий поїхати на Чемпіонат світу 2026 року в ролі третього кіпера. Льоріс не форсуватиме повернення до лав «триколірних». Утім, якщо керманич національної команди Дідьє Дешам надішле виклик, то ветеран його прийме.

Льоріс завершив кар'єру в збірній Франції після фіналу ЧС-2022. Тоді «триколірні» поступилися Аргентині в серії пенальті. Загалом він відіграв за національну команду 145 поєдинків і тріумфував на Мундіалі 2018 року.

У кваліфікації до ЧС-2026 основним воротарем Франції був голкіпер італійського «Мілана» Майк Меньян. Вочевидь, він займе позицію у воротах і на Кубку світу. Натомість другим буде кіпер французького «Ренна» Бріс Самба. А от Люка Шевальє втратив місце в основі столичного ПСЖ і, найімовірніше, буде замінений Льорісом.

Останній із січня 2024 року виступає за «Лос-Анджелес» у північноамериканській МЛС. У нинішньому сезоні Льоріс провів 14 матчів у всіх турнірах. Зберіг ворота сухими ветеран у дев'яти поєдинках.

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.