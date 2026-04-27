Зірка збірної Нідерландів пропустить Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Зірка збірної Нідерландів пропустить Чемпіонат світу 2026
Хаві Сімонс вибув на тривалий термін
фото: Pro Shots

Прийдешній Мундіаль зазнав чергової втрати

Півзахисник лондонського «Тоттнема» Хаві Сімонс не допоможе збірній Нідерландів на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Атакувальний хавбек зазнав травми в 34-му турі англійської Прем'єр-ліги. У другому таймі протистояння з «Вулвергемптоном» Сімонса забрали з поля на ношах. Попередній діагноз – розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Відновлення нідерландця буде тривалим. Він пропустить не лише Кубок світу, а й половину наступного сезону. Найімовірніше, хавбек повернеться на поле аж у 2027 році.

Сімонс у нинішній кампанії провів 41 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і сім результативних передач. Контракт нідерландського півзахисника зі «шпорами» чинний до літа 2030 року з опцією продовження ще на два сезони.

Хаві Сімонс у збірній Нідерландів

Уперше футболку національної команди хавбек одягнув у грудні 2022 року. Він провів одну хвилину в 1/8 фіналу ЧС-2022 проти збірної США (3:1).

З тих пір Сімонс зіграв 34 поєдинки за збірну Нідерландів. Він забив шість м'ячів та оформив п'ять результативних передач. На Євро-2024 хавбек дійшов із командою до півфіналу.

Збірна Нідерландів на ЧС-2026

«Ораньє» за результатами жеребкування потрапили до квартету F. Там суперниками Нідерландів будуть збірні Японії, Швеції та Тунісу.

Перший матч підопічні Рональда Кумана зіграють 14 червня проти японців. Усі поєдинки групового етапу національна команда Нідерландів проведе в США (Арлінгтон, Г'юстон, Канзас-Сіті).

До слова, оборонець мадридського «Реала» Едер Мілітан пропустить ЧС-2026 через рецидив ушкодження. Лікарі з'ясували, що в бразильця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

