Екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Чемпіонатом світу 2026

Фахівець поїде на Мундіаль з третьою національною командою за кар'єру

Ганська асоціація футболу призначила Карлуша Кейруша головним тренером збірної Гани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Досвідчений португалець лише наприкінці березня попрощався з національною командою Оману. Загалом 73-річний тренер попрацював із дев'ятьма збірними на різних континентах. Зокрема, з Португалією та Іраном брав участь у чемпіонатах світу.

Кейруш обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Отто Аддо. Місцевому фахівцю не пробачили серію невдалих результатів. Він програв обидва березневі спаринги та не вивів національну команду на Кубок африканських націй.

Чим відомий Карлуш Кейруш

Народився у Мозамбіку в колоніальні часи, а до Лісабона переїхав у 1975 році після нетривалої ігрової кар'єри. У столиці Португалії зайнявся тренерським ремеслом.

Спершу працював із молоддю у скромному «Олівайші», «Белененсеші», асистентом головного тренера в «Ешторілі». У 1984-1991 роках тренував різноманітні юнацькі та молодіжні збірні Португалії. Двічі тріумфував на чемпіонатах світу U-20 та одного разу – на Євро серед 16-річних.

У 1991-му вперше очолив національну команду Португалії. Пізніше працював на клубному рівні з лісабонським «Спортінгом», амерканським «Нью-Йорк Метростарз», японською «Нагоєю Грампус Ейт», мадридським «Реалом». Багато років був асистентом Алекса Фергюсона в англійському «Манчестер Юнайтед».

Чимало працював зі збірними (ОАЕ, Південно-Африканська Республіка, Іран (двічі), Колумбія, Єгипет, Катар, Оман). У 2008-2010 роках вдруге працював із Португалією. Найбільших успіхів досягнув із єгипетською збірною, яку вивів у фінал Кубка Африки-2021. Зі «Спортінгом» виграв Кубок і Суперкубок Португалії, а з «Реалом» – Суперкубок Іспанії.

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.