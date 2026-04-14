Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Антон Федорців
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Чемпіонатом світу 2026
Карлуш Кейруш поїде на черговий Кубок світу
фото: Reuters

Фахівець поїде на Мундіаль з третьою національною командою за кар'єру

Ганська асоціація футболу призначила Карлуша Кейруша головним тренером збірної Гани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Досвідчений португалець лише наприкінці березня попрощався з національною командою Оману. Загалом 73-річний тренер попрацював із дев'ятьма збірними на різних континентах. Зокрема, з Португалією та Іраном брав участь у чемпіонатах світу.

Кейруш обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Отто Аддо. Місцевому фахівцю не пробачили серію невдалих результатів. Він програв обидва березневі спаринги та не вивів національну команду на Кубок африканських націй.

Чим відомий Карлуш Кейруш

Народився у Мозамбіку в колоніальні часи, а до Лісабона переїхав у 1975 році після нетривалої ігрової кар'єри. У столиці Португалії зайнявся тренерським ремеслом.

Спершу працював із молоддю у скромному «Олівайші», «Белененсеші», асистентом головного тренера в «Ешторілі». У 1984-1991 роках тренував різноманітні юнацькі та молодіжні збірні Португалії. Двічі тріумфував на чемпіонатах світу U-20 та одного разу – на Євро серед 16-річних.

У 1991-му вперше очолив національну команду Португалії. Пізніше працював на клубному рівні з лісабонським «Спортінгом», амерканським «Нью-Йорк Метростарз», японською «Нагоєю Грампус Ейт», мадридським «Реалом». Багато років був асистентом Алекса Фергюсона в англійському «Манчестер Юнайтед».

Чимало працював зі збірними (ОАЕ, Південно-Африканська Республіка, Іран (двічі), Колумбія, Єгипет, Катар, Оман). У 2008-2010 роках вдруге працював із Португалією. Найбільших успіхів досягнув із єгипетською збірною, яку вивів у фінал Кубка Африки-2021. Зі «Спортінгом» виграв Кубок і Суперкубок Португалії, а з «Реалом» – Суперкубок Іспанії.

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Тупало стала віцечемпіонкою баскетбольної Балтійської ліги у Дивізіоні В
Кризовий англійський гранд втратив капітана команди
Київський «Сокіл» планує заявитися в чемпіонат Румунії
В Аргентині почалося нове судове засідання щодо смерті Марадони
«Флорида» та «Вінніпег» не вийшли до плейоф НХЛ та повторили антирекорд ліги
Футболіст «Сандерленда» став жертвою расизму після матчу Англійської Прем'єр-ліги
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua