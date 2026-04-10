ФІФА оголосила список арбітрів на Чемпіонат світу 2026

Ентоні Тейлор (у центрі) представлятиме Європу на Кубку світу

Українські судді на головний турнір чотириріччя не поїдуть

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила перелік рефері прийдешнього Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

До фінального списку потрапили 52 головних арбітри, 88 асистентів і 30 відеоасистентів рефері. Вони представляють 50 національних асоціацій. ФІФА візьме на турнір представників усіх шести конфедерацій.

Арбітри базуватимуться в США. 31 травня у Маямі розпочнеться десятиденний підготовчий семінар суддів. Після нього відеоасистенти рефері переїдуть в Даллас, де буде штаб-квартира Міжнародного центру трансляцій. Натомість решта суддів, їхні асистенти та допоміжний персонал залишаться у Флориді.

Список арбітрів на ЧС-2026 таблиця: ФІФА

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Учасники ЧС-2026

Збірні представляють всі шість футбольних конфедерацій. Традиційно найбільше представництво за Європою. УЄФА делегувала на турнір 16 національних команд. Збірна України до кола обраних не потрапила, програвши півфінал плейоф кваліфікації Швеції (1:3).

Десяток збірних на Кубок світу відрядила Африка. Азію представлятимуть дев'ять національних команд, Південну Америку та Північну Америку – по шість, а честь Океанії відстоюватиме збірна Нової Зеландії.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.