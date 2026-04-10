ФІФА оголосила список арбітрів на Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
Ентоні Тейлор (у центрі) представлятиме Європу на Кубку світу
фото: EFE

Українські судді на головний турнір чотириріччя не поїдуть

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила перелік рефері прийдешнього Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

До фінального списку потрапили 52 головних арбітри, 88 асистентів і 30 відеоасистентів рефері. Вони представляють 50 національних асоціацій. ФІФА візьме на турнір представників усіх шести конфедерацій.

Арбітри базуватимуться в США. 31 травня у Маямі розпочнеться десятиденний підготовчий семінар суддів. Після нього відеоасистенти рефері переїдуть в Даллас, де буде штаб-квартира Міжнародного центру трансляцій. Натомість решта суддів, їхні асистенти та допоміжний персонал залишаться у Флориді.

Список арбітрів на ЧС-2026
таблиця: ФІФА

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Учасники ЧС-2026

Збірні представляють всі шість футбольних конфедерацій. Традиційно найбільше представництво за Європою. УЄФА делегувала на турнір 16 національних команд. Збірна України до кола обраних не потрапила, програвши півфінал плейоф кваліфікації Швеції (1:3).

Десяток збірних на Кубок світу відрядила Африка. Азію представлятимуть дев'ять національних команд, Південну Америку та Північну Америку – по шість, а честь Океанії відстоюватиме збірна Нової Зеландії.

До слова, Австрійська футбольна спілка прагне зберегти Ральфа Рангніка на посаді керманича національної команди. Чинний контракт 67-річного фахівця з національною командою розрахований до липня. Спілка запропонувала продовжити співпрацю до кінця Євро-2028.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Читайте також

Платформа перепродажу/обміну GS буде активна до дня фінального матчу – неділі, 19 липня 2026 року
Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Вчора, 11:19
Патрік Аг'єманг втратив шанс поїхати на Мундіаль
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
8 квiтня, 13:46
За Кубок світу позмагаються майже п'ять десятків команд
Чемпіонат світу з футболу 2026: всі 48 збірних, які поїдуть до США, Канади та Мексики
6 квiтня, 20:51
Йоахім Льов не тренував п'ять років
Чемпіон світу сенсаційно претендує на посаду тренера збірної Гани – ЗМІ
3 квiтня, 17:30
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55
Кубок світу цьогоріч розіграють 48 футбольних збірних
Чемпіонат світу 2026 з футболу отримав офіційного транслятора в Україні
2 квiтня, 11:55
Фоден у цьому сезоні не вражає тренерський штаб ані свого клубу, ані збірнної
Один з лідерів збірної Англії ризикує пропустити Чемпіонат світу
2 квiтня, 10:33
Ерве Ренар може змінити Близький Схід на Африку
Гана зібралася переманити тренера іншого учасника Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 10:22
Ральф Рангнік після ЧС-2026 замахнеться і на Чемпіонат Європи
Учасник Чемпіонату світу 2026 прагне зберегти прихильника ідей Лобановського
1 квiтня, 10:58

Новини

ПСЖ увімкнувся в перегони за зіркою чвертьфіналіста Ліги Європи – ЗМІ
ПСЖ увімкнувся в перегони за зіркою чвертьфіналіста Ліги Європи – ЗМІ
Лідер африканської збірної опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
Лідер африканської збірної опинився під ризиком пропустити Чемпіонат світу 2026
Визначилися фіналісти Кубку України з футзалу
Визначилися фіналісти Кубку України з футзалу
«Полтава» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ
«Полтава» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ
Захарова розкритикувала фігуристку, яка через санкції не змогла купити ювелірні вироби в Італії
Захарова розкритикувала фігуристку, яка через санкції не змогла купити ювелірні вироби в Італії
ФІФА оголосила список арбітрів на Чемпіонат світу 2026
ФІФА оголосила список арбітрів на Чемпіонат світу 2026

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
